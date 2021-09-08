No Man's Sky Steam İncelemeleri 5 Yılın Ardından Olumlu!

No Man's Sky Steam incelemeleri, 5 yıllık bir sürenin ardından pozitif oldu. Çok iyi bir dönem geçirdiği söylenemeyecek video oyunu, Ağustos 2016'da piyasaya sürüldüğünde oyuncular tarafından oldukça tepki topladı.

Oyun, bunun bir sonucu olarak Steam'de çok sayıda olumsuz inceleme aldı. Oyunun çıkmasından yaklaşık 5 yıl sonra video oyununun Steam incelemeleri pozitife döndü. Steam sayfasına bakılacak olduğunda video oyununun Steam incelemelerinin "çoğunlukla olumlu" olduğu görülüyor.

Oyuncular her ne kadar kabul etse de etmese de inceleme puanları herhangi bir oyuncunun video oyununu oynamaya karar verip vermemesinde büyük rol oynuyor. Oyunun bu açıdan kötü bir unvanının olması ise video oyununun görmezden gelinmesine yol açabiliyor. No Man's Sky da ne yazık ki kötü bir unvan elde eden oyunlar arasında yer aldı ve bu unvanını uzun bir süre elinde tutmak zorunda kaldı.

No Man's Sky Steam İncelemeleri Nasıl Olumlu Oldu?

Oyunculara göre video oyununun incelemelerinin olumluya dönmesinde devamlı olarak yayımlanan güncellemelerin büyük bir etkisi bulunuyor. Oyunun Steam incelemelerinin %70'inin artık olumlu olduğu görülüyor ki bu da oyuncuların yayımlanan güncellemelerden ne kadar memnun kaldığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Oyuncular, video oyunu piyasaya sürüldüğünde oyuna bu kadar olumsuz tepki vermesinin nedeni olarak geliştiricinin henüz bitmemiş video oyununu piyasaya sürmesini gösterdi. Oyun o zamandan bu zamana kadar çok sayıda büyük güncelleme aldı. Oyuncuların olumlu incelemede bulunması fikrinde buluşması bir hayli zaman alsa da sonunda varılmak istenen hedefe ulaşılmış gibi görünüyor.

No Man's Sky Kampanyasını Kaçırmayın

Oyun şu anda Steam'de %50 indirimle satın alınabiliyor. İndirimli fiyat, 105 TL'ye denk geliyor. 210 TL'den 105 TL'ye düşen video oyununu eğer bu zamana kadar satın almadıysanız ve olumluya dönen Steam incelemeleri ile video oyununu denemek istiyorsanız oyunu kampanya devam ederken satın alıp inceleyebilirsiniz.

No Man's Sky Steam Sistem Gereksinimleri