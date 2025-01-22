Fediverse Büyüyor: NodeBB de Dahil Oluyor

Sosyal medya henüz çok yaygınlaşmadan önce internet kullanıcıları sosyalleşmek, bilgi edinmek gibi amaçlarla forumları kullanıyordu. Sosyal medyanın yaygın kullanılmasına rağmen hâlâ büyük forum siteleri hizmet vermeye devam ediyor.

Bu forumların önemli bir kısmı, forumları için NodeBB kullanıyor. Bu forumların sahipleri artık merkezi olmayan sosyal ağa katılma imkânına sahip olacak.

Fediverse merkezi olmayan Mastodon, Pixelfed, PeerTube ve benzerleri ile her geçen gün büyüyor. Bu hizmetlerin her birinin popüler bir alternatifi var. Örneğin Mastodon bir X rakibi. Pixelfed, Instagram'ın yerine kullanılabilir. PeerTube ise isminden de tahmin edilebileceği gibi YouTube'a alternatif.

ActivityPub Destekli Hizmet Giderek Yaygınlaşıyor

Kullanıcılar Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve X'in sahibi olan Elon Musk gibi milyarderlerin yönetiminde olan sosyal medya platformlarını kullanmayı bıraktıkça ActivityPub protokolünü benimseyen uygulama ve hizmetler de daha yaygın hâle geliyor.

Yukarıda bahsedilen her bir hizmet, ActivityPub adlı protokol tarafından destekleniyor. Bu hizmetler, ortaya çıkış amaçlarını ise genellikle kullanıcılara daha çok özgürlük tanımak, kontrolü ele almalarını sağlamak olarak ifade ediyor.

NodeBB Kurucu Ortağı Julian Lam, yayınladığı bir yazısında bu fikrin ilk olarak 2023 yılının ortalarında NodeBB forumlarını birbirine bağlama fikriyle ortaya çıktığını söyledi. İlk başta bunu merkezi bir hizmet olarak düşündü. Detaylara indikçe Mastodon ve ActivityPub ile karşılaşarak projeyi bambaşka bir noktaya getirdi.

NodeBB ile oluşturulan tüm yeni forumlar otomatik olarak daha büyük açık sosyal ağ ile birleşecek ama NodeBB kullanıcıları diğer NodeBB forumları ve Mastodon gibi ActivityPub destekli diğer hizmetlerle bağlantılı çalışma seçeneğine yine sahip olacak.