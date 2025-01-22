Sonunda Bu da Oldu: Yüz Hareketlerinize Bakarak İşlem Yapan Google

Google, teknolojiyi günlük hayatımıza tam anlamıyla entegre etme yolunda ilerliyor. Son güncellemeyle birlikte ChromeOS tabanlı cihazlarda bilgisayarınızı yüz hareketleri ve mimiklerinizle kontrol etme yeteneği aktif hale getirildi.

Bu özellik ilk olarak Aralık ayında duyurulmuştu. Engelli bireyleri hedef alan bu yenilik, uyumlu Chromebook'larda kullanılabilir hale geliyor. Tabii kullanmak için en az 8 GB RAM donanımına ihtiyacınız var.

Bilgisayarı Yüzünüzle Kontrol Edin

Google daha önce de yüzü bir imleç olarak kullanma teknolojisine odaklandı. Şirket, Windows oyunları için açık kaynaklı bir AI erişilebilirlik aracı olan Project Gameface'i duyurmuştu. Aynı teknoloji Android için de tanıtıldı. Şimdi yenilikten ChromeOS da payını alıyor.

Bu teknolojiyi geliştiren yazılım mühendisi Amanda Lin Dietz, nasıl çalıştığını gösteren bir video paylaştı. Videoda, ekrandaki imlecin kafa hareketleriyle senkronlu bir şekilde oynadığını görüyoruz. Sadece bu da değil: Seçim yapmak ve çok daha fazla işlemi yalnızca kafa hareketiyle gerçekleştirmek de mümkün.

Tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

2025, Chromebook Yılı Olacak

Google ayrıca, 2025 yılında 20'den fazla yeni Chromebook modelini piyasaya süreceğini duyurdu. Modeller arasında standart Chromebook serisi ve Chromebook Plus serisinden cihazlar da karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Chromebook Plus, bu serinin en dikkat çekenlerinden biri olarak görücüde.

Tamamen yeni klasmanda boy gösteren isimler ise 14 inç Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 gibi modeller.

Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce engelli bireylerin iş hayatını kolaylaştıracak bir yenilik mi, yoksa herkesin yararına mı olacak? Yorumlarda buluşalım!