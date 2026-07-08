7/24 Sağlığınızı Takip Edebilen Ekransız Bileklik Tanıtıldı: Şarjı 10 Gün Gidiyor!

Geleneksel akıllı saatlerden ve akıllı bilekliklerden sıkıldıysanız Noise tarafından kısa süre önce tanıtılan REP Band ilginizi fazlasıyla çekebilir. Zira bu bileklik diğer giyilebilir teknoloji ürünlerinin aksine herhangi bir ekrana sahip değil. Ancak buna rağmen oldukça güçlü özelliklere sahip. İşte Noise REP Band özellikleri ve fiyatı!

Noise REP Band Özellikleri Neler?

Tasarım: Ekransız paslanmaz çelik gövde

Ağırlık: 27 gram

Kayış: Hipoalerjenik çift tonlu dokuma

Toka: Tek elle kullanılabilen tasarım

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Pil Ömrü: 10 güne kadar

Sensör: 6 eksenli hareket sensörü

İvmeölçer: 3 eksenli

Jiroskop: 3 eksenli

Otomatik Egzersiz Algılama: Yürüme, koşu, bisiklet, kürek, eliptik

Sağlık Takibi: 7/24 kalp atış hızı takibi, uyku analizi, stres takibi, solunum hızı ve SpO2 takibi

Uygulama Desteği: NoiseFit

Renk Seçenekleri: Turuncu, lacivert, siyah, bej

Noise REP Band, daha önce de bahsettiğimiz gibi herhangi bir ekrana sahip değil. Ancak günümüz akıllı saatlerinin ve bilekliklerinin yapabildiklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebiliyor. Model bu kapsamda 7/24 kalp atış hızı ölçümünün yanı sıra uyku analizi, stresi, solunum hızını ve kandaki oksijen (SpO2) seviyesini takip edebiliyor.

Ürün egzersiz yapmayı seven kullanıcıları da üzmeyecek. 3 eksenli ivmeölçere ve jiroskop içeren 6 eksenli hareket sensörüne sahip bu bileklik yaptığınız egzersizleri otomatik olarak tanıyabiliyor. Bunu biraz daha açarsak yürüme, koşma, bisiklet sürme ve kürek çekme gibi egzersizleri herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan algılayabiliyor.

Noise REP Band temel özellikleri itibariyla ekranı olmayan bir fitness ve sağlık takip bilekliği diyebiliriz.

Noise REP Band, 5 ATM suya dayanıklılık derecesine sahip. Bu değer bilekliğin 50 metre derinlikteki su basıncına dayanabildiğini gösteriyor. Yine de bunun fabrika verisi olduğunu ve gerçek kullanımda değişebileceğini hatırlatmakta fayda var. Bununla birlikte duş alma, bulaşık yıkama, yağmur altında yürüme ve su sıçramaları gibi durumlarda ise herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Pili ise tek şarjla 10 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor.

Tabii bilekliğin ekranının olmaması nedeniyle verilerinizi inceleyeceğiniz bir şey lazım. Bunun için NoiseFit uygulamasını kullanabileceksiniz. Bileklik elde ettiği verileri Bluetooth aracılığıyla uygulamaya aktaracak ve yapay zeka tarafından hazırlanan günlük sağlık özetlerinin yanı sıra detaylı analiz raporlarına buradan ulaşabileceksiniz.

Noise REP Band Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Noise REP Band şu anda ön sipariş sürecinde. Marka bu kapsamda bileklik için 9.999 rupilik (4.900 TL) bir fiyat etiketi belirledi. Bununla birlikte ülkemizde Noise ürünlerini çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle REP Band'in de Türkiye'yi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Noise REP Band akıllı saat kullanmaktan sıkılanlar için önemli bir seçenek olacak diyebilirim. Çok güçlü özelliklere sahip olmasının yanı sıra bence tasarımı da oldukça şık. Çok rahat bir şekilde giydiğiniz kıyafetlerle de uyum sağlayacağını düşünüyorum.