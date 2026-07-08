Kameralı Kulaklık Tanıtıldı! Video Çekebiliyor, Çeviri Yapabiliyor

Rollme, kemik iletim teknolojisini destekleyen yeni bir kulaklık tanıttı. Rollme AirCam olarak adlandırılan bu model, özellikle sporla uğraşan kişiler tarafından sevilecek bir tasarımla geliyor. Cihaz, kulakları tam kapatmadığı için gün boyu rahatlıkla kullanılabilen açık kulak tasarımına sahip. Kullanıcının başını tamamen sardığı için yoğun antrenmanlar için uygun model olarak öne çıkıyor.

Rollme AirCam'in Özellikleri Neler?

Kamera: 8 MP (Sony sensör)

8 MP (Sony sensör) Video Çözünürlüğü: 1080p (30 FPS)

1080p (30 FPS) EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme): Destekliyor

Destekliyor Kayıt Süre Sınırı: En fazla 10 dakika

En fazla 10 dakika Dahili Depolama: 8 GB

8 GB Bağlantı: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Yapay Zeka (AI) Özellikleri: Nesne, metin, sahne ve tarihi yer tanımlama, gerçek zamanlı çeviri

Nesne, metin, sahne ve tarihi yer tanımlama, gerçek zamanlı çeviri Ses Sürücüleri: 16 mm Hi-Fi sürücüler

16 mm Hi-Fi sürücüler Tasarım: Açık kulak tasarımı, kemik iletim teknolojisi

Açık kulak tasarımı, kemik iletim teknolojisi Mikrofon: ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) destekli çift mikrofon

ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) destekli çift mikrofon Batarya Kapasitesi: 220 mAh

220 mAh Pil Ömrü: 10 saat müzik / arama (120 saat boşta kalabilir)

10 saat müzik / arama (120 saat boşta kalabilir) Kontroller: Dokunmatik (Tek tıkla fotoğraf, çift tıkla video, üç tıkla ses kaydı)

Dokunmatik (Tek tıkla fotoğraf, çift tıkla video, üç tıkla ses kaydı) Renk Seçenekleri: Siyah, turuncu, beyaz

Rollme AirCam'in Kamera Özellikleri Neler?

Rollme AirCam, 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip bir Sony kamera ile birlikte geliyor. Bu kamera sayesinde cihaz takılıyken hem fotoğraf çekebiliyor hem de 1080p çözünürlükte video çekebiliyor. Çekilen bu video ve fotoğraflar ise 8 GB'lık depolama alanına kaydediliyor. Sarsıntıları önlemek için görüntü sabitleme özelliği de mevcut. Yani hareket hâlindeyken kayıt alan içerik üreticilerinin endişelenmesine gerek yok.

Tabii, bu kamerayı kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Kulaklık, her bir video kaydı için en fazla 10 dakika kesintisiz kayıt yapabiliyor. Anlayacağınız, gerçek bir aksiyon kamerası gibi saatlerce çekim yapmak mümkün değil. Süre dolduğunda kayıt da otomatik duruyor.

Kulaklığın üzerindeki dokunmatik alan sayesinde tek dokunuşla fotoğraf çekebilir, çift dokunuşla video kaydı başlatıp durdurabilirsiniz. Çekilen fotoğrafları diyelim ki telefonunuza aktarmak ve oradan da sosyal medyadan paylaşmak istediniz. Bunun için Bluetooth değil, çok daha kısa sürede aktarma işlemini tamamlamanızı sağlayacak Wi-Fi bağlantısını kullanıyorsunuz.

Rollme AirCam'in Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Cihaz, yapay zeka desteğine de sahip. Mevcut kamera sayesinde her şeyi gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor. Böylece nesneler, yazıları ve önemli mekânları doğrudan algılıyor ve size konu ile ilgili bilgi sağlayabiliyor. Kulaklık, siz kafanızı ne yöne çevirirseniz orayı gördüğü için baktığınız her şeye dair soru işaretlerini ortadan kaldırabiliyor.

Hiç şüphesiz, en iyi yönlerinden biri gerçek zamanlı çeviri desteği. Farklı dillerde yapılan konuşmaları doğrudan algılıyor ve kendi dilinize çevirebiliyor. Özellikle sık sık seyahat edenler, dilini bilmediği bir ülkeye tatil yapmaya gelen turistler ve dahasının karşılaşabileceği dil bariyeri sorun olmaktan çıkıyor.

Rollme AirCam Gürültüyü Tamamen Engelliyor mu?

Bu kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği (ANC) yok. Cihazın zaten açık kulak tasarımı var, kulak kanalını tam olarak kapatmıyor. Bu tasarımın tercih edilmesinin amacı, çevrede farkındalığının korunmasını sağlamak. Böylelikle korna sesi ve benzerlerini duyarak daha güvenli şekilde hareket edebiliyorsunuz.

Tabii, bu size kulaklıkta gürültü engelleme teknolojisinin hiç olmadığını düşündürmesin. Cihazda ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) destekli çift mikrofon mevcut. Bu ses, ANC gibi dinlerken değil, konuşurken devreye giriyor. Siz bir sesli görüşme gerçekleştirirken karşı tarafın sesinizi net şekilde duyması için arka plan gürültüsünü bastırıyor.

Rollme AirCam'in Fiyatı Ne Kadar?

Rollme AirCam için 79.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kur üzerinden hesapladığımızda yaklaşık 3 bin 748 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde bunun üzerine vergiler ve ek maliyetler de eklenecektir. Bu durumda nihai fiyat ise 7 bin TL civarında olabilir.

Rollme AirCam Türkiye'de Satılacak mı?

Rollme şu an Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten bir marka değil. Ama bazı modelleri geçmişte ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye getirilmişti. Bu modelin henüz Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği hakkında bir açıklamada bulunulmadı fakat çok yüksek maliyeti olmadığı için sınırlı sayıda da olsa getirilmesi ihtimaller dahilinde. Tabii, bunun yerine yurt dışından da getirilebilir.

Editörün Yorumu

Rollme AirCam'in bana göre en büyük artısı, fiyatına rağmen sunduğu gelişmiş özellik yelpazesi. Fotoğraf ve video çekebilen kameranın yanı sıra yapay zeka destekli nesne tanımlama ve gerçek zamanlı çeviri gibi özellikleri bu fiyat seviyesinde bir modelde bulmak normalde oldukça zor.

Bir diğer avantajının açık kulak tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Ama şunun da altını çizmek isterim, bu sadece bana göre bir avantaj. Ben sporla uğraşırken çevredeki sesleri duymaya devam etmek istiyorum. Ayrıca kulağımı tamamen kapatmayan, uzun süreli kullanımda rahatsızlık vermeyen bir cihaz tercihim.

Bu tasarım, bazıları için dezavantaj anlamına da gelebilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu modelde tasarım gereği aktif gürültü engelleme özelliği yok. Müzik dinlerken çevreden ses duymaya devam edeceksiniz. Bunun yanında kulak içi kulaklığa da sahip olanlar için çok sorun olacağını sanmıyorum. Sporda bu kullanılır, konsantre olunması gereken anlarda ya da detaylar en ince ayrıntısına kadar yakalanmak istendiğinde kulak içi modele geçilir.