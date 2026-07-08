Türkiye'de de Satılacak Ucuz Samsung Telefonu Yolda! Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung, bir süredir giriş segment özelliklerine sahip olacak Galaxy A18 üzerinde mesai harcıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta akıllı telefonla ilgili ilk detaylar paylaşılmıştı. Son olarak bazı kaynaklar modelin tasarımını sızdırdı. Peki Galaxy A18 nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A18'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar kısa bir süre önce Galaxy A18'in tasarımını sızdırdı. Buna göre akıllı telefon geçen yıl satışa çıkan selefi Galaxy A17'ye benzer bir görünümle gelecek. Bunu biraz daha açarsak cihazın arka tarafında dikey üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Bu kamera modülünün hemen yanında da bir adet LED flaş bulunacak.

Akıllı telefonun ön panelinde ise giriş segment için ideal kalınlıkta çerçeveler yer alacak. Aynı zamanda bir önceki nesilde yer alan damla çentik tasarımının bu cihazda da devam edeceğini belirtelim. Kısacası Galaxy A18 tasarımsal anlamda devasa yeniliklerle gelmeyecek.

Bu tasarım sızıntısının akıllı telefonun hem 4G hem de 5G versiyonu için geçerli olması bekleniyor.

Bununla birlikte cihazın ölçülerinin 164.4 x 77.8 x 7.84 mm şeklinde olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefon selefine kıyasla 0.1 mm daha dar ve 0.34 mm daha kalın bir yapıyla karşımıza çıkacak.

Galaxy A18 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hatırlnacağı üzere Samsung, Galaxy A17 4G ve Galaxy A17 5G'yi farklı zamanlarda tanıtmıştı. Bu doğrultuda 4G versiyonu geçtiğimiz yılın eylül ayında, 5G sürümü ise ağustos ayında satışa çıkmıştı. Markanın yeni modellerde de benzer bir tanıtım takvimini takip etmesi söz konusu. Galaxy A18 4G ve A18 5G de yüksek ihtimalle sırasıyla eylül ve ağustos aylarında raflardaki yerini alacak.

Samsung ülkemizde Galaxy A17 4G ve A17 5G'yi satıyor. Bu kapsamda Galaxy A18 4G ve A18 5G'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy A18'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A17 4G'yi şu anda e-ticaret sitelerinde 11.499 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. A17 5G ise 12.750 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Yani arada devasa farklar yok. Yeni modellerde de benzer bir durum söz konusu olacak. Şu an için kesin olmasa da 4G versiyonunun 12.499 TL, 5G varyantının ise 13.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Galaxy A18'in tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Bence bu tasarım dili halen güncelliğini koruyor ve şirket de spesifik değişiklikler yapmak yerine bu görünümü en azından bir nesil daha devam ettirmek istemiş olabilir. Açıkçası telefonun tasarım konusunda çok fazla üzeceğini düşünmüyorum.