iPhone 18 Pro Selefinden Daha Kalın Olacak: Ama Bir Sebebi Var!

Apple'ın merakla beklenen yeni telefonu iPhone 18 Pro ile ilgili bazı gelişmeler söz konusu. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi sızdırılan modelin son olarak kalınlığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro'nun Kalınlığı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 17 Pro'nun kalınlığı 8.8 milimetre seviyesindeydi. Güvenilir kaynaklara göre iPhone 18 Pro selefinden daha kalın bir yapıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunu biraz daha açarsak cihazın selefinden 2 milimetre daha kalın olacağı ve böylelikle kalınlığının 1,08 santimetreye çıkacağı söyleniyor.

iPhone 18 Pro Neden Selefinden Daha Kalın Olacak?

Apple şu anda iPhone 18 Pro'nun neden bir önceki nesilden daha kalın olacağına dair bir açıklama yapmadı. Ancak bu tür değişikliklerin arkasında genellikle donanımsal değişikliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Buna bir örnek verecek olursak akıllı telefonda selefinden daha büyük bir batarya kullanılacak. Bu da dolaylı yoldan cihazın kalınlığının artmasına neden olabilir.

Daha yüksek kapasiteli bataryalar telefon içerisinde daha fazla alana ihtiyaç duyuyor. Bu tür durumlarda telefonların kalınlıklarında artışlar yaşanabiliyor.

Bu değişiklik devasa boyutlarda olmayacak. İddialara göre telefonun Çin ve global pazarlarda satılacak fiziksel SIM destekli versiyonunda 4.056 mAh kapasiteli bir batarya mevcut olacak. ABD gibi pazarlarda satılacak eSIM destekli sürümü ise 4.288 mAh'lik bir pilden beslenecek. Bu da bir önceki nesle kıyasla sırasıyla yüzde 1,71 ve yüzde 0,85'lik bir artış anlamına geliyor.

Kalınlığın artmasının ardındaki bir diğer neden ise telefonun kamerası olacak gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar Apple'ın iPhone 18 Pro'da değişken diyafram aralığına sahip yeni bir kamera sistemine yer vereceği yönündeydi. Kısacası kalınlığın artmasının başlıca nedenleri batarya ve kamera olacak.

iPhone 18 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada Yonga Seti: Apple A20 Pro (2 nm)

Apple A20 Pro (2 nm) Arka Kameralar: 48 MP ana - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

24 MP RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: Fiziksel SIM destekli versiyonu 4.056 mAh - e-SIM destekli sürümü ise 4.288 mAh

Fiziksel SIM destekli versiyonu 4.056 mAh - e-SIM destekli sürümü ise 4.288 mAh Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple iPhone 18 serisini aynı etkinlikte tanıtmayacak. Şirket bu kapsamda eylül ayında sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'yı piyasaya sürecek. Standart iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise çok yüksek ihtimalle 2027'nin başlarında satışa çıkacak.

iPhone 18 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bellek fiyatlarındaki artış iPhone 18 Pro'nun fiyatını da doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Yani akıllı telefon selefinden biraz daha pahalı bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Bu kapsamda iPhone 17 Pro an itibariyla 119.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. iPhone 18 Pro ise muhtemelen 125.000 TL ila 130.000 TL arasında bir fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Açıkçası akıllı telefonların kalınlığı benim için birinci öncelik değil. Ben daha çok ekrana, kameraya, işlemciye ve bataryaya bakıyorum. Bence çoğu kullanıcı da benim gibi düşünüyor. Tabii ben de dahil kimse tuğla gibi bir telefon kullanmak istemez. Ancak 1 santimetre bence aşırı rahatsız edecek bir kalınlık değil. Kısacası iPhone 18 Pro'yu satın alanların kalınlıkla ilgili bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum.