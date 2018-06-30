Nokia, Android P Güncelleme Tarihini Verdi

Güncelleme konusunda en iyi şirketlerden biri olan Nokia, tüm Android modellerini Android P'ye güncelleyeceğini duyurmuştu. Peki ya pek çok kullanıcısını meraklandıran Nokia yazılım güncellemesini ne zaman yapmayı planlıyor?

Bir süre önce Google tarafından duyurulan ve bambaşka özelliklere sahip olan Android P'nin genel olarak yeni modellerde göreceğimizi düşünüyorduk. Fakat Finli üretici Nokia, tüm kullanıcılarını sevindirmiş ve cihazlarını güncel tutacağını belirtmişti. Bu anlamda Android P güncellemesi için gün sayan Nokia da aslında, Google'ın Android P'yi piyasaya sürmesini bekliyor.

Önümüzdeki ay itibarıyla ilk olarak kendi cihazı Pixel için güncelleme yayınlayacak olan Google, Temmuz ayı içerisinde şirketlerle de Android P'yi paylaşmayı planlıyor. Pixel'den hemen sonra ilk güncellenecek cihazların ise Nokia'dan gelmesi bekleniyor. Ağustos ayında tüm cihazlarını güncellemek ve kullanıcılarını sevindirmek isteyen üretici, halihazırda Nokia 7+ için Android P önizlemesini yayınladığını da belirtmek gerekiyor.

Şimdilik Nokia kullanıcılarının beklemekten başka çareleri yok. Ortalama birkaç ay içerisinde tüm cihazlarını güncelleyecek olan üreticinin, bu konuda hızla çalıştığını unutmamak gerek.