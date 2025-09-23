HMD ve Nokia Tekrar El Sıkıştı: İşte Üretilen Telefonlar!

Uzun süredir Nokia markalı telefonları üreticisi olan HMD Global'in tüm satışlarını durdurma kararı aldığını sizlere duyurmuştuk. PTI tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Nokia’nın HMD Global ile olan lisans anlaşmasını birkaç yıl daha uzatma konusunda anlaştığını ortaya koyuyor.

HMD Global bundan sonra Nokia markalı akıllı telefon satmayacak olsa da, Nokia tuşlu telefonlarını sunmaya devam edecek. Konuya yakın kaynaklar, anlaşmanın 2026’daki orijinal bitiş tarihinin ötesine uzatılacağını belirtiyor. Tabii her iki şirket de gelişmeye ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Nokia Tuşlu Telefon Üretiyor: İşte Zirvede Yer Alan Ülke!

HMD Global, Nokia markalı tuşlu telefonları Hindistan ve Çin’de üretiyor ve en büyük pazar Hindistan olmaya devam ediyor. Ülke sadece en yüksek talebi karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Nokia markalı cihazlar için bir ihracat üssü görevi de görüyor.

IDC’nin pazar verilerine göre HMD, Hindistan’daki tuşlu telefon pazarında hacim bazında yüzde 22,4, değer bazında ise yaklaşık yüzde 30,7 payla lider konumda. 2024 yılında ülkedeki tuşlu telefon sevkiyatları neredeyse 54 milyon adede ulaştı; bu da Nokia’nın varlığını sürdüren güçlü talebi gözler önüne seriyor.

Nokia açısından anlaşmanın uzatılması, bir zamanlar dünya çapında tanımladığı bir segmentte marka önemini güvence altına alıyor. HMD içinse Nokia markasını kullanmaya devam edebilmek, ismin hâlâ güçlü şekilde yankı bulduğu kırsal ve kentsel pazarlardaki varlığını sağlamlaştırıyor.

Kaynaklar HMD’nin gelecekteki stratejisinin; HMD markalı akıllı telefonlar, tabletler ve diğer şirketlerle potansiyel iş birlikleri ile portföyünü genişletmek olduğunu, böylece Nokia’ya olan bağımlılığını azaltırken markanın mirasını da korumayı hedeflediğini belirtiyor.

Bu uzatma, her iki şirketin de küresel tuşlu telefon satışlarının merkezinde yer alan bir pazarda operasyonel istikrarını sürdürmesine olanak tanıyor.