Amiral Gemisi: Vivo X300 Pro Performans Testinde! İşte Sonuçlar

iPhone 17 serisinin tanıtılması ile gözler Android dünyasına çevrildi. Snapdragon 8 Elite 5'in duyurulması heyecanla beklerken MediaTek yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500 dün resmi olarak duyurdu. Yeni işlemcinin önümüzdeki aylarda birçok Çinli markanın amiral gemisi modellerinde yer alması bekleniyor.

Vivo X300 Pro: MediaTek Dimensity 9500 Geekbench Performansı

Bu modellerden biri de vivo X300 Pro. Cihazın sentetik test performansını ortaya koyan bir Geekbench sonucu paylaşıldı. X300 Pro; 3.177 tek çekirdek ve 9.701 çok çekirdek puanı elde etti.

Bu değerler önceki vivo X300 sonuçlarıyla uyumlu ve Dimensity 9400’e kıyasla küçük bir performans artışı olduğunu gösteriyor. Yine de, bunların piyasaya çıkmamış bir telefondan alınan ilk sonuçlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Telefonun 16 GB RAM ile geleceği ve Android 16 ile çalışacağı da açıkça görülüyor.

Tüm bunlara ek olarak grafik biriminin Geekbench GPU testinden elde ettiği Vulkan skoru 22566 oldu. Geekbench skorlarının yanı sıra vivo’nun resmi Weibo sayfası, X300 Pro’nun renk seçeneklerini de açıkladı.Cihaz; Wild Brown, Simple White, Free Blue ve Pure Black renkleriyle satışa sunulacak.

6,78 inç büyüklüğünde düz ekrana ve 7.99 mm kalınlığa sahip olan telefonun diğer özelliklerini lansman sonrasında sizlerle paylaşacağız.