Nokia da Yapay Zeka Kervanına Katılıyor: MWC 2024 Etkinliğinde Tanıtılacak!

Teknoloji şirketi Nokia Çarşamba günü yeni bir sayfa açarak, gerçek zamanlı verilere dayalı olarak arızalı makineler hakkında uyarılar ve fabrika üretimini artırmak için önerilen yollar da dahil olmak üzere sanayi çalışanları için mesajlar üreten yapay zekâ destekli bir aracı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamada, “MX Workmate” adlı aracın, Nokia'nın endüstriyel müşteriler tarafından kullanılan mevcut iletişim teknolojisini, insan benzeri metinler yazmak için üretken yapay zekâ büyük dil modellerinden (LLM'ler) yararlanarak genişleteceği belirtildi.

Nokia Kurumsal Çözümler Pazarlama Başkanı Stephane Daeuble yaptığı açıklamada, bu çözümlerin makine arızaları hakkında erken uyarılar ve onarım için önerilen eylemler, üretim kalitesini ve oranlarını artırmaya yönelik çözümler veya fabrikalardaki kazalarla başa çıkmayı içerebileceğini söyledi.

İlk Sürüm Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi’nde Sunulacak

Finlandiya merkezli üreticisi, diğer kullanım alanlarının yanı sıra, şirket içi iletişime olanak tanıyan veya endüstriyel şirketlerin makine sensörlerinden gelen verilere bağlanmasına yardımcı olan 4G ve 5G teknolojisini halihazırda tedarik etmektedir. Daeuble, “Fikir, çalışanın tüm bu verileri anlamlandırmasına yardımcı olacak bir asistanımız olması" dedi ve Nokia'nın, üreticilerin kalifiye personel sıkıntısıyla boğuştuğu bir dönemde bu aracı kullanıma sunduğunu sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl ChatGPT tarafından popüler hale getirilen yapay zekâ, insan benzeri içerikler oluşturabiliyor ve uzmanlar bunun yasal ve etik konulara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Nokia'nın arabasıyla ilgili olarak, operasyonel teknoloji (OT) düzenlemelerine uyumlu olduğu belirtilmektedir. Ancak, ileri teknolojiye güvenmenin zaman alabileceği ve uygun testlere ve ayarlamalara ihtiyaç duyulduğu da ifade ediliyor.

Yapay zekâ halüsinasyonlarının üstesinden gelmek gibi bazı konuların hala araştırma aşamasında olduğu belirtilirken, aracın doğru, net, izlenebilir ve denetlenebilir olması gerektiği vurgulanmaktadır.

İlk gerçek uygulamanın 1-1,5 yıl sürebileceği de öngörülmekte. Nokia, aracın ilk versiyonlarını Mobil Dünya Kongresi'nde sergilemek üzere Şubat ayında Barselona'da düzenlenecek etkinliğe katılacak.