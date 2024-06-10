Nokia'dan Bir İlk: Telefon Konuşmaları Resmen Boyut Atlayacak!

Nokia'nın CEO'su Pekka Lundmark, ses kalitesini ve etkileşimleri gerçekçi hale getiren yepyeni "3D Ses ve Video" adlı teknolojisini kullanarak bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Nokia, bu telefon görüşmesini Finlandiya’nın Dijitalleşme ve Yeni Teknolojiler Büyükelçisi Stefan Lindström tarafından halka açık 5G ağı üzerinden akıllı telefon kullanarak gerçekleştirdi. Peki 3D Ses ve Video teknolojisi hangi avantajları sağlayacak? İşte ayrıntılar…

Telefon Aramalarında 3D Ses ve Video Teknolojisi Ne Sağlayacak?

Nokia Technologies başkanı Jenni Lukander, bu gelişmeyi akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda kullanılan monofonik telefon sesinin kullanılmaya başlanmasından bu yana sesli arama deneyiminde ileriye doğru atılan büyük bir adım olarak nitelendirdi.

Mevcut telefon aramaları, ses dalgalarını tek bir kanalda ileterek monofoniktir. Bu durum, aramalarda sesin düz ve ayrıntılardan yoksun olmasına neden olur. Ancak yeni teknoloji, arayanın her şeyi sanki diğer kişiyle birlikteymiş gibi duyacağı 3D sesi sağlıyor.

Ayrıca, akıllı telefonların büyük çoğunluğunun, çift mikrofonlu tasarımları sayesinde bu teknolojiyi rahatça ve doğru bir şekilde kullanılabileceği söyleniyor.

Nokia, bu teknolojiyi lisanslamayı amaçlıyor, ancak yaygın kullanıma sunulması birkaç yılı bulabilir gibi görünüyor.