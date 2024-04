Nothing Kulaklıklarına ChatGPT Geliyor: Fark Yaratacak!

Nothing, ChatGPT'yi akıllı telefonları ve kulaklıklarıyla daha derinlemesine entegre etmeyi planladığını duyurdu.

Popüler yapay zeka aracı yakında Nothing'in kulakiçi kulaklıkları ile birleşecek. Tabii, bu bir Nothing telefonu kullandığınız sürece mümkün olacak.

Kulaklıklarda ChatGPT Ne İşe Yarayacak?

Bu hamlenin şirketin müşterilerinin hizmete daha hızlı erişmesini sağlaması bekleniyor.

Şirket bir blogda ise şunları yazdı:

"Yeni entegrasyon sayesinde, Nothing telefonlarında en yeni Nothing OS ve ChatGPT yüklü olan kullanıcılar, dünyanın en popüler tüketici yapay zeka aracına doğrudan Nothing kulaklıklarından dokunup konuşabilecekler."

Yani, Nothing üzerinde ChatGPT uygulaması yüklüyse, kulaklık ile çeşitli sorular sorulabilecek ve cevapları alınabilecek.

Sadece bir çift kulaklık ile Siri/Google Assistant/Alexa tarzı erişim sunuluyor ve OpenAI'nin son derece popüler platformuna doğrudan bağlanıyor

Ayrıca, pil için daha fazla yer açılarak %25'e kadar daha fazla kullanım ömrü sağlandı. "Akıllı" aktif gürültü engelleme sistemi, çevresel gürültüye uygun şekilde uyum sağlayarak ve tomurcuklar ile kulak kanalı arasındaki "sızıntıyı" kontrol ediyor.

Kulaklıklar için 99-149 dolar gibi fiyatlarla ön siparişler bugün başlıyor. Gönderimi ise 22 Nisan'da sağlanacak