Nothing Phone (2a) Kullanıcılarının Beklediği Büyük Güncelleme Nihayet Geliyor!

Uygun fiyatlı Nothing Phone (2a), piyasaya sürüldüğü andan beri oldukça büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak her yeni telefon modelinde yaşanan bir takım sorunlar, kullanıcıların da şikayet etmesine yol açtı.

Kullanıcıların özellikle kamera ile ilgili şikayet ettiği telefona gelecek olan yeni Nothing OS 2.5.5 güncellemesi tüm sorunları ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Bildirildiğine göre kamera, genel iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri bu güncelleme ile giderilecek.

Nothing Phone (2a) Güncellemesi Neler İçeriyor?

Piyasanın en ucuz Android telefon modellerinden biri olan Nothing Phone 2a, yeni alacağı güncelleme ile birlikte birçok farklı sorunu çözecek. Kullanıcılar, telefon kamerasında yaşadıkları renk doygunluğu, portre modu hataları ve kamera yükleme sorunlarından kurtulmuş olacak.

Aynı zamanda güvenlik sorunları, performans hızı, akıcılık ve farklı hatalar sebebiyle ortaya çıkan kullanıcı şikayetleri, Nothing OS 2.5.5 güncellemesi sayesinde gideriliyor. Eğer Nothing Phone 2a kullanıcısıysanız gelecek güncelleme ile giderilecek sorunlar şu şekildedir:

Kamera

Geliştirilmiş kamera renk doygunluğu.

Portre Modunda bulanıklık doğruluğu ve genel netlik optimize edildi.

Geliştirilmiş kamera yükleme hızı.

Genel iyileştirmeler

Nisan Güvenlik Yaması'na güncellendi.

Google Asistan uyandırma deneyimi optimize edildi.

Daha akıcı bir his için optimize edilmiş açılır pencere görünümü animasyonları.

Artan genel pürüzsüzlük.

Genel oyun deneyimi ve performansı optimize edildi.

Hata düzeltmeleri

Bazı üçüncü taraf başlatıcılarla ilgili uyumluluk sorunları çözüldü.

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarındaki kararlılık sorunları düzeltildi.

Kilit ekranında Gece Işığı özelliğinin etkisiz kalması sorunu düzeltildi.

Sistemin genel kararlılığı optimize edildi.

Kademeli olarak gelecek olan güncelleme henüz size gelmediyse bir süre daha beklemeniz gerekecek. İlk aşamada güncelleme alan cihazlarda herhangi bir problem görülmezse tüm kullanıcılara güncelleme iletilecek.