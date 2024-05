Mart ayında tanıtımı gerçekleştirilen ve ülkemizde de resmi olarak satılmakta olan Nothing Phone 2a'nın özel sürümü: Nothing Phone (2a) Special Edition tanıtıldı. Kırmızı, sarı ve mavi tonların dikkat çektiği bu özel tasarım, cihazı bugüne kadarki en renkli Nothing modeli haline getiriyor.

Sınırlı Sayıda Üretilen Nothing Phone (2a)

Nothing bu renkleri daha önce ayrı ayrı kullanmıştı fakat ilk kez hepsini bir arada gördük. Tabii önceki modeller ile benzer şekilde şeffaflık tasarımın merkezinde yer alıyor. Birçok kullanıcı bu şeffaf yapıyı beğeniyor.

Sınırlı sayıda üretilmesi ve tasarımı dışında Nothing Phone (2a) ile arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Kısaca hatırlayacak olursak: 1080x2412 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inçlik AMOLED ekrana, MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci eşlik ediyor.

32 Megapiksel ön kameraya sahip olan telefonun arkasında 50 Megapiksel ana ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. 5000 mAh bataryası 45W hızlı şarj desteğine sahip olan Nothing Phone (2a) Special Edition, Android 14 ile kutudan çıkıyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan telefon, 379 Euro fiyat etiketine sahip. Sınırlı sayıda üretilen bu modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmezliğini koruyor.