iOS 27'nin Büyük Kolaylık Sunacak Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple, işletim sisteminin yeni sürümü iOS 27'de özellikle yapay zekaya ağırlık vermeyi planlıyor. Bu sürümde kullanıcılara sunulacak olan yapay zeka özelliklerinden bazıları ortaya çıktı. Şirket, bu yeni özelliklerle beraber genel olarak kullanıcı deneyimi iyileştirmeye odaklanıyor. iOS kullanıcılarını yeni sürümde hem yazma hem özelleştirme hem kestirmeler için önemli yenilikler bekliyor.

iOS 27 ile Gelecek Olan Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iOS 27'de bir süredir kullanımda olan yapay zeka destekli yazma araçlarını daha çok ön plana alacak. Klavyenin üst kısmına Siri ile yazma seçeneği eklenecek. Ayrıca yazı yazarken Siri ile etkileşime girmeniz hâlinde yazmanıza yardım etmesini isteyip istemediğiniz sorulacak. Kabul etmeniz hâlindeyse yazım süreci oldukça kolaylaşacak.

Şirketin yeni sürümde dikkat çekici bir diğer özelliği, dil bilgisi hatalarını tespit etmekte oldukça kullanışlı bir araç olan Grammarly'ye benzer bir hata tespit aracı olacak. Bu özellik, iOS 27'nin genel arayüzü ile uyumlu olacak şekilde ekranın altından yukarı doğru kayan yarı saydam bir menüde karşımıza çıkacak. Hem orijinal yazıyı hem yapay zekanın önerilerini yan yana göreceğiz. Bu özellikler tamamen yeni yapay zeka modeliyle desteklenecek ve yeni Siri ile entegre şekilde çalışacak.

Kullanıcılarla buluşacak olan başka bir özellik, Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka destekli kestirme oluşturma olacak. Bu özellik sayesinde Sıkça yapılan işlemleri tek bir dokunuşla otomatik olarak gerçekleştirmeye imkân tanıyan kestirmeler oluşturmak için zahmete girmenize gerek kalmayacak. Bunun yerine ne yapmak istiyorsanız onu sadece birkaç kelimeyle anlatacaksınız ve yapay zeka sizin yerinize kestirme oluşturacak.

Bu arada görsel oluşturmaya odaklanan Image Playground'ın da baştan aşağı yenilenmesi bekleniyor. Kullanıcılar, yenilenen görsel oluşturma aracı sayesinde yapay zeka ile oluşturulan duvar kâğıtlarını kullanma imkânına sahip olacak. Böylece tarzınıza hitap eden bir arka plan bulmak için uzun uğraşlar vermenize gerek kalmayacak.

Apple Neden Yapay Zekaya Odaklandı?

Apple'ın yönünü birden yapay zekaya çevirmesinin arkasındaki temel sebep, rekabette geri kalmamak. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile anlaşan Microsoft, Copilot'ı geliştirdi. Google, başlangıçta kendi yapay zeka destekli sohbet botu Bard ile ortaya çok iyi bir sonuç koyamadı ama daha sonra Gemini ile geri dönerek yapay zeka alanındaki kalıcı isimlerden biri hâline geldi.

Diğer yandan Samsung da akıllı telefonlarının ve tabletlerinin merkezine yapay zekayı yerleştirmiş durumda. Gerek kendi gerek Google'ın yapay zekası sayesinde kullanıcılara etkili bir hizmet sunmayı başarıyor. Apple da sektördeki bu değişimi görerek yapay zeka alanındaki faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı. Bu doğrultudaki en büyük adımları ise iOS 27 atması bekleniyor.

iOS 27 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 27, ilk olarak 8 Haziran 2026'da tanıtılacak. Daha sonra geliştirici beta sürümü yayınlanacak. İlk herkese açık beta sürümünün Temmuz ayında sunulacağı öngörülürken kararlı yani herkesin kullanımına açık nihai versiyonun Eylül 2026'da kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor. Bu arada güncellemenin iPhone 13 altı cihazlara gelmeyebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Apple'ın iOS 27 ile yapay zekaya odaklanmasını önemli bir gelişme olarak görüyorum. Dil bilgisi hatalarını tespit etmeye odaklanan aracı özellikle iş odaklı yazışmalarda büyük kolaylık sağlayacaktır. Diğer yandan asıl amacı kullanıcının işini kolaylaştırmak olan kestirme özelliği de yapay zeka desteği sayesinde tamamen zahmetsiz bir araca dönüşecektir.

Yeni özelliklerden en önemlisinin yapay zeka destekli duvar kâğıtları olduğunu söyleyebilirim. Kullanıcılar, normalde kendine hitap eden bir duvar kâğıdı bulmak için epey uzun süre harcayabiliyor. Yeni özellik doğrudan onları yansıtan duvar kâğıdı oluşturmayı mümkün kılarak bu süreci epey kısaltacaktır.