realme'nin Büyük Bataryalı Telefonu Canlı Görüntülendi! 50 MP Kamerası Var

realme çok yakında orta segmente hitap eden 16T 5G'yi piyasaya sürecek. Daha önce temel özellikleri sızdırılan akıllı telefonun son olarak canlı görüntüsü ortaya çıktı. Bu gelişme cihazın teknik özelliklerini doğruluyor diyebiliriz. İşte realme 16T 5G hakkında tüm bilinenler!

realme 16T 5G Canlı Görüntüsü Ortaya Çıktı

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan realme 16T 5G'nin canlı görüntüsünü paylaştı. Görsele baktığımızda akıllı telefonun özellik ekranını görüyoruz. Bu da modelin nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

realme 16T 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,81 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 8.000 mAh

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

realme 16T 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

realme 16T 5G’de 6,81 inç boyutlarında, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın sunduğu yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişi, web sayfası kaydırması ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Buna ek olarak AMOLED teknolojisi de LCD panellere kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi ve diğer renkleri de canlı bir şekilde gösterebilecek.

realme 16T 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 6300 yonga setine yer verilecek. Bu işlemci 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 7 nm tabanlı rakiplerine kıyasla güç verimliliği gibi konularda önemli bir avantaja sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G gibi çok sayıda akıllı telefonda kullanıldığını belirtelim.

Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile'ı 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise 40 FPS'te çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Oyunlardaki en düşük akıcılık seviyesinin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde işlemcinin sunduğu performansın gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

realme 16T 5G Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu tercih edilecek. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak. Geçen yıl satışa çıkan realme 15T’de aynı arka kameraların kullanıldığını, ancak ön kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu söylemek mümkün. Yani yeni modelin selfie kamerasının çözünürlüğü selefine göre daha düşük olacak.

realme 16T 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

realme 16T 5G 22 Mayıs’ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun özelliklerini, tasarımını ve fiyatını birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Bununla birlikte realme 15T ülkemizde henüz satışa çıkmadı. Bu nedenle yaklaşan telefonun da Türkiye pazarını pas geçmesi bekleniyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

realme 16T 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Son sızıntılar akıllı telefonun 580 dolarlık (26.435 TL) bir fiyata sahip olacağını söylüyor. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 53.900 TL'ye denk geliyor. Henüz kesin olmasa da modelin ülkemizde satışa çıkması durumunda yerel fiyatlandırma politikası uygulanma ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

realme 16T 5G’nin sızdırılan teknik özellikleri tam anlamıyla bir orta segment cihazı olduğunu gösteriyor diyebilirim. Ancak fiyat etiketi bana biraz pahalı geldi dersem yalan söylemiş olmam. Bunun dışında telefon oyun ve batarya performansında kullanıcıları üzmeyecek diyebilirim.