Nothing CEO'su Açıkladı! Phone (3) Fiyatı Belli Oldu

Nothing, mart ayında Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modellerini tanıttı. Işıklı tasarıma sahip olmalarıyla dikkat çeken bu modellerin ardından şimdi sırada Phone (3) var. Söz konusu cihaz yakında duyurulacak. Akıllı telefon dünyası bunun için gün sayıyorken, modelin fiyatı açıklandı. İşte Nothing Phone (3) fiyatı!

Nothing Phone (3) Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Amiral gemisi özelliklere sahip olması beklenen model, yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Buna göre önümüzde çok da uzun bir süre kalmadığını söyleyebiliriz. Tabii zaman azaldıkça fiyatı için merak da artıyor.

Nothing CEO’su Carl Pei, Android’in resmi YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Nothing Phone (3a) modelinin yaklaşık 800 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağını açıkladı. Bu fiyatın cihazın hangi bellek ve depolama seçeneğine ait olduğu ise henüz netleşmiş değil ancak büyük ihtimalle bu rakam başlangıç konfigürasyonu için geçerli olacak.

Paylaşılan fiyat, güncel kur üzerinden hesaplandığında yaklaşık 34 bin 750 TL’ye denk geliyor. Ancak Türkiye’deki satış fiyatı söz konusu olduğunda sadece döviz kuru yeterli değil. Öyle ki akıllı telefonlara uygulanan yüksek vergileri de hesaba katmak gerekiyor.

Bilindiği üzere ülkemizde akıllı telefonlar üzerine yüzde 100’ün üzerinde vergi uygulanıyor. Bu da cihazın Türkiye pazarındaki olası fiyatının yaklaşık 70 bin TL seviyelerinde olabileceğini gösteriyor.

Premium Malzemelere Sahip Olacak

Pei, videoda telefonun fiyatı bir yana modelin premium malzemelere, önemli performans iyileştirmelerine ve önemli özelliklere sahip yazılıma sahip olacağını ifade etti. Ayrıca tanıtıma kadar birçok detay paylaşacaklarını da belirtti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nothing Phone (3) modelinden beklentileriniz neler? Görüşleriniz aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.