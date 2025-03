Nothing, Yeni Modeli İçin Fikirleri Sizden Alacak (Üstüne 49.000 TL de Verecek)

Enteresan konseptlerle gündeme gelerek gönüllerde taht kuran Nothing, Phone (3a) modelinin tasarım fikirlerini paylaşabileceğiniz bir organizasyon başlattığını duyurdu. Her kategoriden fikirlerinizi belirtebileceğiniz bu organizasyon kapsamında, fikriniz için ödüller de alacaksınız.

Bu etkinliğin adı Community Edition Project.

Etkinlik kapsamında dört farklı kategoriden fikirler yarışacak ve her kategorinin kazananı, Nothing ile işbirliği yapma fırsatını elde ederek Phone (3a) Community Edition'ı hayata geçirecek. Nothing, kazananları eli boş da göndermiyor tabii; kazananlara 1.000 sterlin (~yaklaşık 49.000 TL) ödül verilecek.

Nothing Community Edition Project'e Nasıl Başvurulur?

Katılımcılar, 26 Mart - 23 Nisan tarihleri arasında projeye başvurabilecek. Bu yıl dört farklı kategori bulunuyor: Donanım tasarımı, yazılım tasarımı, pazarlama kampanyası ve aksesuar tasarımı. Her kategorinin adından anlaşılacağı üzere:

Donanım Tasarımı: Phone (3a) için yeni bir estetik tasarım önerisi.

Yazılım Tasarımı: Telefonun arayüzü için özel duvar kağıtları, widget'lar ve ikon paketleri.

Pazarlama Kampanyası: Lansman süreci için yaratıcı bir pazarlama stratejisi.

Aksesuar Tasarımı: Telefonla birlikte gelecek özel bir koleksiyon ürünü veya aksesuar fikri.

Başvuru yapmak için buradaki linke tıklayarak form doldurmanız gerekiyor.

Daha Önceki Topluluk Modeli 15 Dakikada Tükenmişti

Bu proje, Nothing'in düzenlediği ikinci Community Edition etkinliği olarak öne çıkıyor. Geçen yıl, Phone (2a) Plus için yapılan yarışma sonucu, karanlıkta parlayan özel bir model ortaya çıkmıştı.



Söz konusu model sınırlı sayıda üretildi ve satışa çıkmasının üstünden henüz 15 dakika bile geçmemişti ki stoklar tükendi. Ayrıca şık tasarımı ve özellikleriyle Gold iF Design Ödülü'nü almaya da hak kazanmıştı.