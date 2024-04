Nothing Sektöre Yeni Soluk Kazandırabilir: Nothing Phone (3) Geliyor!

Çinli akıllı telefon şirketi OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei, 2020 yılında yeni girişimi Nothing'in lansmanıyla büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise şirket yeni modeliyle aynı ilgiyi yeniden üzerine çekmeyi planlıyor.

Nothing, kuruluşundan bu yana üç akıllı telefon ile teknoloji dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Nothing Phone (1) ile sektöre giriş yapan şirket ardından geçen yılki Nothing Phone (2) ile başarısını sürdürmüştü. Son olarak ise şirket bütçe dostu Nothing Phone (2a) ile yelpazesini genlşletti.

Şimdi ise şirket Nothing Phone (3) ile sektöre yeni bir soluk kazandırmanın peşinde. Nothing hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar Nothing Phone (3)'ün Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle geleceğini iddia ediyor ve şimdiden telefonun olası fiyatı hakkında da spekülasyonlar var.

Nothing Phone (3)'ten Neler Bekleniyor?

Yakın zamanda piyasaya sürülen Snapdragon 8s Gen 3, özellikle cihaz içi yapay zekâ özellikleri, fotoğrafçılık ve oyunlarda birinci sınıf performans sunmak üzere tasarlandı. 4nm üretim süreci ile üretilen bu işlemcide 3GHz hızında çalışan bir Cortex-X4 çekirdeği, 2,8GHz'e kadar ulaşan dört performans çekirdeği ve 2GHz'e ulaşan üç verimlilik çekirdeği bulunuyor.

Fiyat noktasında ilk raporlar Hindistan'dan geldi. Hindistan'da yeni Nothing Phone (3)'ün 40.000 ila 45.000 ₹ (yaklaşık 480 ila 540 $) arasında bir fiyata sahip olacağı söyleniyor. Bu da serinin yeni modelinin bir önceki modele kıyasla önemli bir fiyat artışı yaşayacağını gösteriyor.

Nothing'in şimdilik yeni telefonuna dair bildiklerimiz bununla sınırlı ancak şirketin tanıtım sürecindeki başarılı pazarlaması göz önünde bulundurulduğunda yine etkileyici bir tanıtım süreciyle karşı karşıya olabiliriz. Önceki iki modelin Temmuz ayında geldiğini biliyoruz, bu nedenle takvimlerinizde Temmuz ayını Nothing Phone (3) için işaretlemeyi unutmayın.

Peki sizin Nothing Phone (3)'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.