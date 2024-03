Nothing Phone (2a) Dayanıklılık Testi Yayınlandı: Testi Geçebildi mi?

Nothing Phone (2a), Nothing serisinin en yeni telefonu ve seri son dönemde ülkemizde de dikkat çekiyor olsa da esasında global çapta büyük bir üne sahip. Şirket, ilginç tasarımı ve üst düzey özellikleriyle yeni yeni oluşturduğu kullanıcı tabanını memnun etmeyi başarıyor.

Şirket başlarda amiral gemisi telefonlarla yarışmayı amaçlasa da zamanla orta segmentte de adından söz ettirmeyi amaçladı ve Nothing Phone (2a) şirketin ilk orta segment telefonu olarak dikkat çekiyor.

Şirket maliyetten kısabilmek adına tasarımında da bazı değişikliklere gitti. Öyle ki orijinal Nothing Phone (1) ve daha üst seviye Nothing Phone (2), ön ve arka tarafta Gorilla Glass arasına sıkıştırılmış alüminyum çerçevelere sahipti. Nothing Phone (2a)'nın ön yüzünde Gorilla Glass 5 ve alüminyum orta çerçeve var ancak arka yüzü plastikten oluşuyor.

Nothing Phone (2a) Dayanıklılık Testi

Burada kullanıcıların asıl merak ettiği nokta da bu yaklaşımın telefonu daha az dayanıklı yapıp yapmadığı. PBKreviews tarafından yapılan yeni bir dayanıklılık testi, tabiri caizse telefonun çivilerden yapılmamış olmasına rağmen çivi kadar sağlam olduğunu gösteriyor.

Nothing Phone (2a) ile ilgili bilinmesi gereken önemli bir husus da telefonun parçalarının %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış olması. Öyle ki plastiklerin de %50'sinden fazlası geri dönüştürülmüş plastik. Şirket bu üretim sürecinde eski telefon ve aksesuarlarının geri dönüştürülmüş malzemelerini kullandığını açıklamıştı.

Yayınlanan dayanıklılık videosunda görebileceğiniz üzere telefon birkaç düşmeden sonra birkaç sıyrık ve çizikten başka hiçbir hasar almıyor. Öyle ki telefonun ön tarafında kullanılan Gorilla Glass 5 de yeni bir koruma sistemi değil. Bildiğiniz üzere bu Gorilla Glass modeli 2016'da piyasaya sürülmüştü.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.