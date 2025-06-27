Nothing Phone (3) Kamerasıyla Çekilen İlk Fotoğraflar Sızdırıldı

Merakla beklenen yeni amiral gemisi Nothing Phone (3) için 1 Temmuz'daki lansman öncesi yeni görüntüler geldi. Geçtiğimiz gün kamera özellikleri netleşen telefonun yeni telefoto lensi ve HDR fotoğraf işlemesiyle çekilen ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Kamera performansı genel olarak beğenildi ancak hatırı sayılır bir kısım, HDR özelliğinin çok abartılı olduğunu düşünüyor.

Teknik özellikleriyle amiral gemisi olan bu telefon, performans anlamında çok güçlü özelliklere sahip olsa da kamera performansı konusunda geride kaldığı düşünülüyor.

Nothing Phone 3 Kamera Çekimleri

Nothing'in resmi X (eski Twitter) hesabından paylaştığı yakın çekim fotoğraflar, üçlü 50 MP sensörden oluşan kamera sisteminin 3x telefoto lensi ile çekildi:

Düşük ışıkta Nothing Phone 3'ün nasıl fotoğraflar çektiğine dair bir paylaşım yapılmadı. Yapılanlarda da kontrast baskısının zayıf olduğu ve HDR'dan ötürü renklerin olması gerekenden çok daha fazla parladığından şikayet ediliyor. Anlayacağınız, lansmana birkaç gün kalmış olmasına rağmen Nothing Phone 3'ün kamera özellikleri halen tam oturmamış. Bu da potansiyel alıcıları bir tık temkinli yaklaşmaya itiyor.

Amiral Gemisi Özellikleriyle Nothing Phone 3 Teknik Detayları

Nothing Phone 3'ün diğer özellikleri şöyle:

6.7 inç 120Hz LTPO AMOLED ekran

İkonik Glyph Matrix ışık sistemi

Snapdragon 8s Gen 4 işlemci

16 GB LPDDR5X RAM

5150 mAh batarya, 65W hızlı şarj desteği

50 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto (3x) ve 50 MP ön kamera

Nothing Phone 3, kağıt üzerindeki özellikleriyle şimdiye kadar oldukça iddialıydı. Tüm özellikler ve detaylar, lansman gününden sonra netleşecek. Eğer Nothing, bu telefonun yazılımına olduğu kadar kamera donanımına da güçlü bir dokunuş yapabilirse, bu telefon amiral gemisi diğer rakiplerine fark atabilir.