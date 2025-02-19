Nothing Phone 3a vs. iPhone 16 Pro Max: Kamera Sonuçları Şaşırtıyor!

Sıra dışı bir tasarıma sahip olacak Nothing Phone (3a) çok yakında satışa sunulacak. Peki, yeni Nothing telefonunun kamerası başarılı bir performans sergileyebilecek mi? Yayınlanan bir videoda telefonun kamerası iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırıldı. Sonuç ise şaşırttı.

Nothing Phone (3a) ile iPhone 16 Pro Max Karşılaştırması

Nothing'in YouTube kanalından bir video yayınlandı. Bu videoda henüz satışa sunulmayan Phone (3a) ile 2024'te piyasaya sürülen iPhone 16 Pro Max'in kamera performansları karşılaştırıldı. Bu sayede yeni telefonun fotoğraf ve video kalitesine yakından göz atma fırsatı elde edildi.

Aşağıda yer alan video üzerinden iki telefondan elde edilen görüntülere göz atabilirsiniz. Phone (3a) modelinin kamera konusunda bu kadar başarılı bir performans sergilemesi şaşırtıyor çünkü bu telefonun fiyatının Phone (2a) gibi bütçe dostu olması bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre Phone (3a) modelinin 6x yakınlaştırma yapabilen periskop kameraya sahip olacak. Bu periskop kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Ana kamera yüzde 64 oranında daha fazla ışık yakalayabilecek. Bu da daha kaliteli görüntüler elde edilmesini sağlayacak.

Telefon yapay zeka destekli ton eşleme ve sahne algılama özelliklerinin yanı sıra TrueLens Engine 3.0 teknolojisine de sahip olacak. 4K video kaydı yapabilecek telefon Ultra HDR özelliğini içerecek.