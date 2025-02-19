Redmi Note 14'ün Kaç Yıl Güncelleme Alacağı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Redmi Note 14 modeli uygun fiyata güçlü donanım sunması nedeniyle yoğun ilgiyle karşılaştı. Peki, Redmi'nin yeni telefonu kaç yıl boyunca güncelleme alacak? Ortaya çıkan yeni bilgiler, pek çok kişi tarafından merak edilen soruya ışık tuttu.

Redmi Note 14'ün Güncelleme Desteği Kaç Yıl Sürecek?

GSMArena'da yer alan habere göre Redmi Note 14 modelinin 4G sürümüne dört büyük Android güncellemesi verilecek. Dolayısıyla telefonun Android 18'e kadar işletim sistemi güncellemesi alması bekleniyor. Böylece telefon yıllarca yazılım bakımından güncelliğini sürdürecek.

Redmi Note 14 modelinin 5G sürümü için ise iki büyük Android güncellemesi sunulacak. telefonun Android 16'ya kadar işletim sistemi güncellemesi alması bekleniyor. İki farklı sürümün ne kadar süre boyunca güvenlik güncellemesi alacakları da ortaya çıktı.

Redmi Note 14 modelinin 4G sürümü altı yıl boyunca yani 2031 yılına kadar güvenlik güncellemesi de alacak. 5G desteğine sahip Redmi Note 14 için ise dört yıl boyunca yani 2029 yılına kadar güvenlik güncellemesi sunulacak.

5G sürümünün yazılım desteğinin 4G sürümüne kıyasla daha kısa olması şaşırttı. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.