Nothing'in Yeni Akıllı Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Nothing bir süredir yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Modelle ilgili bugüne dek çok fazla detay çıkmasa da bu durum an itibariyla değişti. Zira Nothing Phone 4b isimli yeni cihazın kısa bir süre önce tanıtım tarihi açıklandı. Peki Nothing Phone (4b) ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!

Nothing Phone 4b Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4b'nin tanıtım tarihi ünlü e-ticaret platformu Flipkart'ta ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon 7 Temmuz'da düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte modelin teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Maalesef şu an için platformda cihazın tasarımıyla ve teknik özellikleriyle ilgili spesifik bir detay paylaşılmadı.

Nothing Phone 4b Türkiye'de Satılacak mı?

Nothing ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket an itibariyla ülkemizde CMF Phone 1, Nothing Phone 3a, Nothing Phone 1, Nothing Phone 3a Pro ve Nothing Phone 4a gibi çok sayıda modeli satıyor. Bu doğrultuda Nothing Phone (4b)'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Nothing Phone 4b Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing'den şu ana dek Phone 4b'nin fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bazı kaynaklar cihazın mart ayında piyaya sürülen Nothing Phone 4a'nın Hindistan fiyatından 3.000 ila 5.000 rupi daha ucuz olacağını iddia ediyor. Hatırlanacağı üzere söz konusu telefon 31.999 rupi (15.689 TL) başlangıç fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulmuştu.

Eğer Nothing Phone 4b modeli iddia edildiği gibi Phone 4a'dan 3.000 ila 5.000 rupi daha ucuz olursa muhtemelen 26.999 rupi (13.238 TL) ila 28.999 rupi (14.218 TL) arasında bir fiyatla satışa çıkabilir. Bunlara Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil edersek sırasıyla 27.119 TL ve 29.128 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Nothing telefonlarını gerçekten çok seviyorum . Özellikle uygun fiyatlı CMF Phone 1 modeli ilgimi çekmeyi başarmıştı. Cihaz 13.000 TL civarındaki fiyatına rağmen mobil oyunlarda akıcı bir deneyim sunabiliyor. Nothing Phone 4b modelinin de benzer şekilde kullanıcıların beğenisini kazanacağını düşünüyorum.