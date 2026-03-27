12 GB RAM'li Nothing Phone 4a'nın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Nothing, bu ayın başlarında sıra dışı tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan Phone 4a modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Markanın yeni telefonu, aradan geçen kısa bir sürenin ardından Türkiye'ye de geldi. Bununla birlikte cihazın Türkiye fiyatı da dahil olmak üzere hakkında merak edilen pek çok ayrıntı açıklığa kavuştu.

Nothing Phone 4a'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Nothing Phone 4a, Türkiye'de indirimle birlikte 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Cihaz şu anda mavi, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sipariş verilebiliyor. Teslimatlarına 3 Nisan'da başlanacak olan modeli satın alacak kişiler, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri arasında tercih yapabiliyor.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2720 piksel

1224 x 2720 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit Dokunmatik Örnekleme Hızı: 480Hz

480Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4 (4nm)

Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) GPU: Adreno 722

Adreno 722 Arka Kamera: 50 MP (f/1.88) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto

50 MP (f/1.88) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi: 5080 mAh

5080 mAh Hızlı Şarj: 50W

50W RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Yazılım: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1

Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 Diğer Özellikler: Çift SIM, ekran altı parmak izi okuyucu

Nothing Phone 4a'nın Ekran Özellikleri Neler?

Nothing Phone 4a, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2770 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4.500 nit maksimum parlaklık ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, menüler arasında geçiş de dahil olmak üzere çeşitli animasyonların daha akıcı hissettirmesini sağlarken yüksek parlaklık seviyesi ise yoğun gün ışığı altında bile görme sorunu yaşamanızı önlüyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse bir önceki modelde 6,77 inçlik AMOLED ekran tercih edilmişti. Bu modelde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 3.000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yani yeni telefonun ekranı birçok yönden önceki modelden ayrılıyor. Phone 4a, daha büyük ekran, daha büyük çözünürlük ve daha yüksek parlaklık değeri ile geliyor.

Nothing Phone 4a'da Kaç mAh Batarya Bulunuyor?

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki RAM seçeneği ve 256 GB depolama alanı ile satışa sunulan Nothing Phone 4a, 5080 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıları karşılıyor. Çift SIM desteğine sahip telefon, 50W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Önceki modelde de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yani bu yönden iki model arasında arada çok büyük bir fark bulunmuyor.

Nothing Phone 4a'da Hangi İşlemci Var?

Türkiye'de yeni satışa sunulan telefon, Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. PUBG Mobile ya da Call of Duty Mobile gibi oyunları oynuyorsanız bu telefonda ideal performans elde edebiliyorsunuz. Bu arada önceki modelde Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi kullanılmıştı.

Nothing Phone 4a'nın Kamera Özellikleri Nasıl?

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde de 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu telefon ile 4K video kaydı yapmanız mümkün.

Editörün Yorumu

Nothing Phone 4a'nın film ve dizi izlemek, sosyal medyada gezinmek, arada sırada mobil oyunlar oynamak isteyenler için harika bir model olduğunu söyleyebilirim. Ama tüm bunların ötesinde tasarıma da ayrıca değinmem gerekiyor. Bu markanın en sevdiğim yanlarından biri, özgün ve ilginç tasarım stili benimsemesi ve bu modelde de aynı tarzı görüyorum.