Nothing Türkiye'de Telefon Üretecek! Fiyatlar Düşer Mi?

Akıllı telefon dünyasında Apple ile girdiği rekabet ile bilinen Nothing, Türkiye'de üretim yapmaya hazırlanıyor. Bu noktada uzun zamandır bilgi akışının sağlandığı marka Türkiye'de üreteceği ilk telefonun modelini de belirledi. Peki Türkiye'de kurulacak olan fabrika nerede olacak ve üretilecek olan ilk model hangisi olacak? Bu hamle akıllı telefon pazarında fiyatları düşürecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Nothing Türkiye'de Üretime Başlıyor!

Teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren Nothing Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapacağını duyurdu. Şirketin yerli üretime geçiş sürecindeki ilk adımı CMF Phone 1 modeliyle olacak. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan bir tesiste üretilecek olan bu model çevreci yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Üretimin gerçekleştirileceği fabrika çatıya entegre edilen güneş panelleri sayesinde dış kaynaklı enerjiye ihtiyaç duymadan faaliyet gösteriyor.

Bu yapı sayesinde Nothing üretim sürecinde karbon salımını minimumda tutmayı hedefliyor. Söz konusu tesisin şirketin dünya çapında uyguladığı sürdürülebilirlik ilkeleriyle birebir uyumlu olduğu belirtiliyor. Türkiye’de üretilecek CMF Phone 1 modelinin teknik özelliklerine geldiğimizde ise bizleri orta segmentte bir akıllı telefon karşılıyor. MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden güç alan telefon 6,67 inç büyüklüğünde ve 120Hz tazeleme hızına sahip Super AMOLED ekrana sahip. 8 GB RAM ile gelen model kullanıcıya 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

Kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüklü ana sensör ve portre destekli yardımcı lensle donatılmış arka kamera yer alıyor. Ön kısımda ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 5 bin mAh kapasiteli bataryası, 33W hızlı şarj ve 5W ters kablolu şarj desteğiyle günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlandı. Türkiye'deki tüketicilere özel 4 yıl garanti ve ücretsiz şarj adaptörü sunuluyor. Verilen 4 yıllık garanti, cihaz aktif hale getirildikten sonraki iki ay içerisinde Evofone’un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak kayıtla geçerli olacak.

Üstelik kutu içeriğinde 45W Nothing şarj adaptörü de ücretsiz olarak verilecek. Cihazın Türkiye satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Nothing’in pazarlama stratejisi de yerel temellere dayanıyor. Şirket reklam kampanyalarında Türkiye’ye özgü figürlere yer vererek markanın yerel bağlamda daha güçlü bir bağ kurmasını hedefliyor. Bu strateji markanın sadece üretimle değil iletişim diliyle de Türkiye pazarında kalıcı bir yer edinme isteğini ortaya koyuyor. İlerleyen süreçlerde Türk mühendislerinin de fabrikada çalışmasıyla birlikte yerli akıllı telefon birikiminde de ilerlemeler sağlanabilir.

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