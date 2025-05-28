Apple, iOS'u Kökten Değiştiriyor: iOS 19 Çıkmayacak! İşte Nedeni

Apple, 2007 yılında ilk iPhone işletim sistemi sürümü olan iOS 1'i kullanıma sundu. O zamandan bu yana birçok güncelleme yayımlayan şirket, en son iOS 18'i çıkardı. Haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC 2025 etkinliğinde ise iOS 19'un tanıtılması bekleniyordu. Ancak görünen o ki iOS 19 çıkmayacak. Mac, iPad ve Watch işletim sistemleri için de bir gelişme söz konusu. Peki ne olacak? İşte ayrıntılar!

Apple, İşletim Sistemlerini Yıla Göre Adlandıracak

Apple, şimdiye kadar her yeni iOS sürümünü, sürüm numarasını artırarak çıkarıyordu. Ancak son gelen bilgilere göre bundan vazgeçiyor.

Apple, bundan böyle yeni iOS sürümlerini sıradaki yıla göre adlandırmayı planlıyor. Buna göre WWDC 2025 etkinliğinde iOS 26'nın duyurulacağı söylenebilir. Çünkü şu anda 2025 yılındayız ve önümüzde 2026 var.

Tabii şirketin bu değişikliği sadece iOS için olmayacak. Buna göre haziran ayındaki WWDC etkinliğinde iOS dışında iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26'nın da duyurulması bekleniyor.

WWDC 2025 Ne Zaman?

Apple Worldwide Developers Conference veya kısa adıyla WWDC 2025, 9 Haziran'da başlayıp 13 Haziran'da sona erecek. Buna göre iki haftadan az bir süre kaldığını söyleyebiliriz.

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