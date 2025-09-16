Şeffaf Telefonlarıyla Bilinen Üreticiden Yapay Zekalı İşletim Sistemi Geliyor!

Birleşik Krallık merkezli teknoloji markası Nothing, şeffaf tasarımlı ürünleriyle kısa sürede sektörde kendine özel bir yer edindi. Özellikle akıllı telefon pazarında farklı konseptiyle dikkat çeken şirket, şimdi çok daha iddialı bir hamleyle gündemde. Kısa süre önce 200 milyon dolarlık yatırım alan Nothing, yeni bir işletim sistemi geliştireceğini ve yapay zekâ odaklı cihazlarla karşımıza çıkmayı hedeflediğini duyurdu. İşte detaylar...

Nothing, Yapay Zekalı Telefonlar Üzerinde Çalışıyor

Nothing CEO’su Carl Pei, alınan yatırım sonrasında şirket değerinin 1,3 milyar dolara ulaştığını ve bu finansmanla birlikte işlerin çok daha hızlı ilerleyeceğini açıkladı. Yeni sermayeyle birlikte firmanın odağını yapay zekâya çevireceği netleşti. Pei, geleceğe yönelik “AI OS” üzerinde çalıştıklarını ve bu işletim sisteminin kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacağını belirtti.

Ancak bu yapay zekâ odaklı işletim sisteminin Android tabanlı mı yoksa tamamen sıfırdan geliştirilen farklı bir sistem mi olacağı hâlâ belirsiz. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu işletim sistemi yalnızca akıllı telefonlar, kulaklıklar ve akıllı saatlerle sınırlı kalmayacak. Öyle ki akıllı gözlükler, elektrikli araçlar ve insansı robotlar gibi daha geniş bir cihaz ekosisteminde de kullanılabilecek. Böylece farklı kategorilerdeki cihazların tamamı yapay zekâ ile güçlendirilmiş olacak.

Nothing, bu yeni işletim sistemi ve ilk yapay zeka destekli cihazlarını önümüzdeki yıl tanıtmayı hedefliyor. Ancak şirketi oldukça zorlu bir yol bekliyor. Çünkü bugüne kadar Apple gibi teknoloji devleri bile bu alanda kayda değer bir başarıya ulaşamadı. Bu nedenle Nothing’in bu girişimde başarı elde edip edemeyeceği teknoloji dünyasında büyük bir merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.