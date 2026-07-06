Honda İlk Elektrikli Motosikletini Avrupa'da Satışa Sundu: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Elektrikli otomobiller yavaş yavaş piyasayı ele geçirirken elektrikli motosikletleri de çevremizde daha fazla görmeye başladık. Bu akıma ayak uyguran son marka ise Honda oluyor. Japon üretici, Avrupa pazarı için sunacağı iki elektrikli scooter ile birlikte tamamen elektrikli WN7 modelini tanıttı.

Honda WN7'nin Özellikleri Neler?

Honda ilk olarak 2024 yılında EV Fun konsepti ile ilk ipuçlarını verdiği motosikletini geçtiğimiz yıl eylül ayında görücüye çıkarmıştı. Şirket geçen yaklaşık bir yılın ardından elektrikli modelini Avrupa yollarına çıkarmaya başladı. Şirket yeni elektrikli WN7'nin mevcut ürün gamındaki modellerden birinin yerini almadığının altını çiziyor. Bu haber geleneksel motosiklet tutkunlarını bir hayli sevindirecektir.

Retro ve fütüristik tasarım ögelerini bir arada barındıran Honda WN7, ön bölümde üst üste yerleştirilmiş kare formlu iki aydınlatma ögesine sahip. Ön farların arasında ise ince LED bir şerit yerleştirilmiş. Naked sınıfında yer alan modelde bu yüzden rüzgar deflektörünün yer almadığını görüyoruz.

Genel oranları ile standart bir motosiklet gibi görünen WN7, şasinin içerisine konumlandırılan büyük batarya paketi ile hemen ayırt ediliyor. Motosiklette bir diğer dikkat çeken detay ise Ducati modellerini hatırlatan tek taraflı salıncak kolu oluyor. Arka bölümde oldukça sade bir görünüm çizerken oldukça çıkıntılı tasarlanan çamurluk detayı bu bölüme hareket kazandırmış.

Honda WN7 Ne Kadar Güçlü?

Honda'nın ilk elektrikli motosiklet modelinde 67 beygir güç ve 100 Nm tork üretebilen bir motor yer alıyor. Bu elektrik motoru gücünü 9,3 kWh'lık bataryadan alıyor. Maksimum 129 km/s hıza ulaşabilen motosikletin menzili ise 140 kilometre olarak açıklandı. Bu rakamlar oldukça etkileyici görünse de aracın batarya paketi yüzünden ağırlığının 217 kilogram olduğunu söylemekte yarar var.

Şirket 9,3 kWh'lik bataryanın CCS2 hızlı şarj portu üzerinden 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 oranına kadar ulaşabildiğini belirtiyor. Normal prizlerle şarj edildiğinde ise elektrikli motosikletin şarj süresi 3 saat olarak ölçülmüş. Elektrikli modelin ayrıca Japonya'da 15 beygirlik bir versiyonu daha bulunuyor.

Ağırlığına rağmen elektrikli motorun ilk andan itibaren sunduğu güç motosiklete oldukça eğlenceli bir sürüşe sahip olmasını sağlayabilir. Honda, bu durumun bir tehlike yaratmaması için düşük hızlarda gaz ayarının daha dengeli yapılabilmesi için bir sürüş modu da sunuyor. Honda WN7 ayrıca sunduğu rejeneratif fren sistemi ile elektrikli araçların nimetlerinden de yararlanıyor. Sürücüler rejeneratif fren sisteminin kademesini de isteğe göre ayarlayabilecekler.

Honda WN7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Honda WN7 farklı pazarlara göre değişen fiyat etiketlerine sahip. Elektrikli motosiklet İngiltere'de 15 bin 150 dolardan satışa sunuldu. WN7'nin Avrupa'daki fiyat etiketi ise 14 bin 780 dolar olarak belirlenmiş. Güncel kurdan hesaplandığında bu değer 790 bin 700 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Mevcut fiyata 20 kW üstü elektrikli motosikletlere uygulanan yüzde 37 ÖTV ve yüzde 20 KDV'yi eklediğimizde Honda WN7'nin ülkemizde yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz.. Bu fiyat göz önüne alındığında elektrikli motosikletin ülkemizde sunulmasının bir hayli güç olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Tıpkı elektrikli otomobiller gibi elektrikli motosikletler de çok yakın zamanda hayatımızın önemli bir parçası hâline gelecek. Sundukları güç ile oldukça büyük potansiyele sahip olan elektrikli motosikletlerin fiyatları ve ağırlıkları ise en büyük problem. İlerleyen dönemde batarya teknolojisinin gelişmesi ve ucuzlaması ile çevremizde daha fazla elektrikli motosiklet göreceğimizden eminim. O güne kadar etrafta güçsüz elektrikli scooter modelleri görmeye devam edeceğiz.