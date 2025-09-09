Nothing'den Sıra Dışı Tasarımlı Kulaklık Geliyor: Tarih Açıklandı

Nothing'in son derece dikkat çekici bir tasarıma sahip olan yeni kulaklığının tanıtım tarihi belli oldu. Şirket, önceki modellerde benimsediği tasarım anlayışına büyük ölçüde bağlı kalırken daha şık bir görünümle öne çıkıyor. Şirket, yeni kulaklıkla birlikte bir süre önce bıraktığı numaralandırmaya da geri dönüyor.

Nothing Ear (3) Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Ear (3), 18 Eylül'de piyasaya sürülecek. Şirketin X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tanıtım tarihine yer verilirken aynı zamanda kulaklığın nasıl görüneceğine dair ilk bakış atma fırsatı sunuldu. Gönderide yer alan kulaklığın görüntüsü, her ne kadar net olmasa da Ear (3) kulaklığın büyük ölçüde önceki modellerindeki tasarım anlayışına bağlı kalacağı görülüyor.

Yakında çıkacak olan Ear (3) modelinin teknik özellikleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Ear (2) kulaklıklar 4,5 gram ağırlıkla, şarj kutusu ise 51,9 gram ağırlıkla gelmişti. Şarj kutusu 484 mAh bataryaya, kulaklıklar ise 33 mAh bataryaya sahipti. Bluetooth 5.3 desteği sunan Ear (2) kulaklık, şeffaflık moduyla ön plandaydı.

Nothing Ear ile Ear (a) şarj kutusu 500 mAh batarya sunarken kulaklıklar 46 mAh bataryaya sahipti. Her üçü de tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyordu. Kulaklıklarında genellikle alışagelmişin dışına çıkmayı tercih eden şirketin bu yeni modelde de benzer bir yol izlemesi muhtemel ki kulaklığın görüntüsü de bu yönde ipucu veriyor.

Bu kulaklık aslında Nothing'in isim değişikliğinden vazgeçmesi nedeniyle önemi bir değişikliği de temsil ediyor. Nothing, Ear (3) kulaklığından önce numaralandırmadan vazgeçmiş ve kulaklığını Nothing Ear ismiyle piyasaya sürmüştü. Bu sadeliğin özellikle Ear (1) ve Ear (2) sonrasında gelmesi, kullanıcılarda kafa karışıklığına neden olmuştu.

Bu durumun farkına varan şirket, yeni kulaklığında bir kez daha isim değişikliğine gitti ancak bu sefer eskisi gibi numaralandırmayı seçti. Bu nedenle Ear (1) ve Ear (2) ile başlayan kulaklık modellerini aynı numaralandırma ile sürdürecek. Dolayısıyla yeni kulaklığın adı Ear (3) olacak.