Ses Sızıntısını Önleyen Kulaklık Tanıtıldı! Bütçe Dostu Fiyatı Var

QCY, en yeni kulaklık modeli olan C50i'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Kablosuz kulaklık, açık kulak tasarımı ile geliyor. Bu tür modellerdeki en büyük endişelerden biri olan dışarı ses gitmesini SoundLock teknolojisi ile çözüme kavuşturuyor. Çok yüksek bir fiyat etiketi yok. Öncelikli olarak gün içinde uzun süre kulaklık kullanan ve rahat hissetmek isteyenlere hitap ediyor.

QCY C50i'nin Özellikleri Neler?

Ses Kalitesi: Yüksek çözünürlüklü (Hi-Res) SQ Ohm sürücüleri

Yüksek çözünürlüklü (Hi-Res) SQ Ohm sürücüleri Ses Teknolojileri: 360 derece uzamsal ses desteği , ses sızıntısını önleme teknolojisi SoundLock

360 derece uzamsal ses desteği , ses sızıntısını önleme teknolojisi SoundLock Gürültü Engelleme: Aramalar için 4 mikrofon ve yapay zeka destekli gürültü engelleme

Aramalar için 4 mikrofon ve yapay zeka destekli gürültü engelleme Pil Ömrü: Kulaklık başına tek şarjla 8 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate kadar

Kulaklık başına tek şarjla 8 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate kadar Dayanıklılık: IPX4 (Suya ve tere karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IPX4 (Suya ve tere karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Şarj Kutusu Tasarımı: Farklı ışık açılarına göre renk değiştiren şarj kutusu

Farklı ışık açılarına göre renk değiştiren şarj kutusu Ekstra Özellikler: Gerçek zamanlı çeviri

Gerçek zamanlı çeviri Renk Seçenekleri: Mavi, pembe ve gri

QCY C50i'nin Uzamsal Ses Desteği Ne İşe Yarıyor?

QCy C50i'nin sunduğu uzamsal ses desteği, sesin iki taraftan değil, dört bir yandan gelmesini sağlıyor. Bu desteğin bulunmadığı kulaklıklardan farklı olarak aksiyon sahnelerini izlerken sizi gerçekten de sahnenin içinde gibi hissettiriyor. Örneğin karakterin arkasından ateş yanıyorsa âdeta sizin arkanızda ateş yanıyormuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz.

QCY C50i Ses Sızdırıyor mu?

Takdir edersiniz ki söz konusu açık kulak tasarımı olduğunda herkesin ilk yanıt aradığı soru, "Dinlediğim şarkı çevredeki insanlar tarafından da duyulur mu?" oluyor. QCY, bu tür kulaklıklarla ilgili en büyük endişelerden birinin farkında olarak C50i'de SoundLock teknolojisini kullandı. Bu teknoloji, ses sızıntısını minimum seviyeye indiriyor.

Kulaklık, siz bir müzik dinlerken ses dalgalarını ters dalgalar ile bastırarak görünmeyen bir kalkan oluşturuyor. Siz sevdiğiniz şarkıları dinlerken herkesin gözü kulaklığınızda olmuyor. Bu özellik sayesinde açık kulak tasarımının kazandırdığı konforu sonuna kadar deneyimliyorsunuz. "Acaba etraftaki insanlara rahatsızlık verir miyim" gibi endişeleriniz olmuyor. Tabii, yine de ses seviyesini çok yüksek tutmamaya özen göstermekte fayda var.

QCY C50i'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklık, tek şarjla 8 saate kadar müzik dinleme olanağı sağlıyor. Şarj kutusunu da dahil ettiğimizde bu süre toplamda 40 saate ulaşıyor. İnsanların büyük bir kısmı gün içinde kulaklığı mutlaka şarj kutusuna koyup biraz mola verme eğiliminde. Bunu da göz önüne alırsak uzun bir süre boyunca şarja gerek olmadan kullanılmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ses seviyesi eğer sürekli olarak çok yüksek tutulur ve günün büyük bir kısmında sesli görüşmeler gerçekleştirilirse toplam pil ömrü bundan daha kısa olabilir. Ama daha çok müzik dinleme eğilimindeyseniz bu süre sizin için de geçerli olacaktır.

QCY C50i Su Geçirmez mi?

Cihaz tamamen su geçirmez değil. IPX4 sertifikası sadece belirli bir seviyeye kadar ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına gelir. Diyelim ki yürürken yağmur atıştırmaya başladı. Korkmanıza gerek yok, kulaklık bu gibi durumlar için dayanıklılığa sahip. Benzer şekilde yoğun antrenman sonrasında sürekli terlerseniz de paniklemeye gerek yok. Cihaz, bundan da etkilenmeyecektir.

Bu kulaklık takılırken duş almaktan, havuzda ya da denizde yüzmekten mutlaka kaçınmak gerekecek. Ayrıca onu sıvı sabun ve benzeri kimyasallara ya da yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz bırakmamaya özen göstermeye ihtiyaç olacak. Bu arada söz konusu sertifikanın sadece kulaklığın kendisi için geçerli olduğunu belirtelim. Şarj kutusu için muhtemelen daha da dikkatli hareket etme gereksinimi bulunacak.

QCY C50i'nin Fiyatı Ne Kadar?

QCY C50i için 169 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.166 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerin de dahil edilmesiyle nihai fiyat 3 bin TL civarı olabilir. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğinin altını çizelim.

QCY C50i Türkiye'de Satılacak mı?

QCY markasının şu an Türkiye'de pek çok kulaklık modeli satışta. Bunların arasında QCY Buds, T13, T13 Pro, HT08 Melobuds Pro, H2 Pro, T31 MeloBuds Neo, C30 ve C50 bulunuyor. Bu geniş ürün yelpazesi bize şunu gösteriyor: QCY C50i de bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabilir.

Editörün Yorumu

QCY C50i'nin özellikle sporcular tarafından çok tercih edilecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde gün boyu kullanma kulaklık takma eğiliminde olanlar tarafından da tercih edilebileceği kanaatindeyim. Bu kişilerin açısından cihazın en büyük artısı, kulakları tamamen kapatmaması olacaktır. Pil ömrü ve diğer sunduğu özellikler de onu günlük kullanım için ideal hâle getiriyor.