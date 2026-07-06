Redmi Note 17'nin Tasarımı Ortaya Çıktı: Önemli Bir Eksiklikle Geliyor!

Redmi Note 15 serisi geçtiğimiz yılın aralık ayında piyasaya sürüldü. Çinli marka an itibariyle serinin devamı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Redmi Note 17 olarak isimlendirilecek yeni serinin tasarımı kısa bir süre önce ortaya çıktı. Peki Redmi Note 17 nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

Redmi Note 17 Tasarımı Nasıl Olacak?

Redmi Note 15'te oval bir kamera tasarımı tercih edilmişti. Şirket Redmi Note 17 ile birlikte daha farklı bir görünüme geçiş yapacak. Paylaşılan görsele baktığımızda akıllı telefonun sol üst köşesine yerleştirilmiş kare bir kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz.

Buradaki asıl detay kamera tasarımı da değil. Bunu biraz daha açarsak Redmi Note 15'te 108 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunuyordu. Ancak Redmi Note 17'de bunun aksine tek bir kamera kullanılacak gibi görünüyor. İlk bakışta dikey çift kamera var gibi görünse de alttaki bölümün gerçek bir kamera olmadığını ve flaş işlevi gördüğünü belirtelim.

Bu da doğal olarak yeni modelin kamera tarafından selefinin gerisinde kalacağı şeklinde yorumlanabilir. Tabii bu görsellerin bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Bunun dışında paylaşılan görselde modelin ön paneli görünmüyor. Ancak burada bir tahminde bulunacak olursak bir önceki nesil gibi ince çerçevelere sahip delikli bir görünümle geleceğini söyleyebiliriz.

Redmi Note 17 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Ekran Formu: Düz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Batarya: 9.000 mAh

Şarj Desteği: 67W

Ana Kamera: 50 MP

Parmak İzi Okuyucu: Ekran içi optik

Redmi Note 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere Xiaomi bu ayın başında Redmi Note serisinin bugüne kadar toplamda 500 milyon adet satışa ulaşmasını kutlamak amacıyla bir poster paylaşmıştı. Görselde Redmi Note 17'nin bu ay içerisinde tanıtılacağı yönünde bazı ibareler yer alıyordu. Kesin tarihi şu an için bilmesek de akıllı telefonun bu ay içerisinde vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

Redmi Note 17'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Henüz Redmi Note 17'nin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama yok. Ancak Redmi Note 15 5G'nin ülkemizde 17.000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olduğunu biliyoruz. Redmi Note 17 de bu kapsamda 18 ila 20.000 TL arasında bir fiyatla bizleri karşılayabilir. Bunun dışında yukarıda da belirttiğimiz üzere Redmi Note 15 5G ülkemizde satışta. Bu doğrultuda Redmi Note 17'nin de tanıtıldıktan sonra Türkiye'de satışa çıkması söz konusu.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17'nin tasarımını şık bulsam da kamera tarafındaki değişiklik tam kafama yatmadı. Hem sızıntılar ana kameranın 50 megapiksel olacağını gösteriyor hem de ikinci bir sensörün olmayacağını görüyoruz. Şirketin neden yeni modelin kamerasından kıstığını anlamış değilim.