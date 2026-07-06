Huawei'in 16 GB RAM'li Telefonu Globale Geliyor! OLED Ekrana Sahip

Huawei Pura 90 Pro'nun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pura 90 Pro'nun global sürümünün tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan telefon, çok yakında global pazara gelecek.

Huawei Pura 90 Pro'nun Global Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Pura 90 Pro'nun global sürümü 14 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Böylece global sürümün tüm özellikleri ve fiyat etiketi açıklığa kavuşacak. Yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Huawei Pura 80 Pro, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

Huawei Pura 90 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere HUAWEI'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pura 90 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Huawei Pura 90 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 5.499 yuan (37.956 TL)

5.499 yuan (37.956 TL) 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 5.999 yuan (41.407 TL)

5.999 yuan (41.407 TL) 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 6.499 yuan (44.858 TL)

6.499 yuan (44.858 TL) 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 7.499 yuan (51.761 TL)

Çin'de Huawei Pura 90 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 5 bin 499 yuan fiyat etiketi belirlenmişti. Bu da güncel kur ile birlikte 37 bin 956 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 77 bin TL civarında olabilir. Huawei Pura 90 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Huawei Pura 90 Pro'nun Global Sürümünün Ekranı Nasıl Olacak?

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip Huawei Pura 90 Pro'nun OLED ekran üzerinde 1256 x 2760 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pura 80 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, 1276 x 2848 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık mevcut.

OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Bu arada 3000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor.

Huawei Pura 90 Pro'nun Global Sürümünün Kamerası Nasıl Olacak?

Pura 90 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 12.5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Bu arada Pura 80 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Huawei Pura 90 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2760 piksel

1256 x 2760 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Kirin 9030S

Kirin 9030S RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12.5 MP

12.5 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 66W

66W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Editörün Yorumu

Huawei Pura 90 Pro'nun yüksek çözünürlüklü OLED ekrandan yüksek yenileme hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Çok canlı renklere sahip OLED, telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.