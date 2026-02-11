Akıllı Saat Serisi NovaWatch Duyuruldu! Anlık Çeviri ve Dahası

Ai+ yeni akıllı saat serisi NovaWatch'ı duyurdu. Tüm özellikler belirtilmese de hangi modelin kimlere hitap edeceği netlik kazandı. Yakın zamanda tanıtılması ve satışa sunulması beklenen seri, toplamda üç model içeriyor. Her birinin kullanım amacı değişiklik gösteriyor.

Ai+ NovaWatch Neler Sunacak?

Ai+ NovaWatch toplamda üç modelle birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlardan ilki olan Active, 1,73 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve AMOLED ekranla birlikte gelecek. Akıllı saat, günlük kullanıma uygun olacak şekilde geliştirildi. Spor ve sağlık tarafında temel özellikleri taşıması bekleniyor. Ayrıca AOD yani sürekli açık ekran sayesinde sürekli kolunuzu kaldırmak zorunda kalmayacaksınız.

Add a '➕' to your life with the Ai+ NovaWatch. Fashion Forward Tech for the Connected Generation



The NovaWatch lineup includes:



Active – dependable health tracking in a clean, accessible form.



Wearbuds – comes with built-in Bluetooth earphones for convenience and style.



Pil ömrü henüz açıklanmayan cihaz, IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu da toz ve suya karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı olacağı anlamına geliyor. İkinci model Kids 4G ise isminden de anlaşılabileceği üzere çocuklar tarafından kullanılabilecek bir model olarak akıllı saat pazarındaki yerini alacak. Bu cihaz ise 1,69 inç ekrana sahip olacak. Ekran teknolojisi bilinmese de HD çözünürlük sunacağı belirtildi.

Tek bir dokunuşla acil durum uyarısı, ebeveyn kontrolü ve daha pek çok özellik içerecek bu modelin yanı sıra Wearbuds isimli üçüncü bir model daha göreceğiz. Cihaz, yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri özelliği de dahil olmak üzere pek çok yapay zeka odaklı özellik sunacak. 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak akıllı saat, AMOLED ekranla gelecek ve 2 GB'a kadar müzik depolama imkânı tanıyacak. Ayrıca gerçek zamanlı olarak sağlık takibi özelliği sayesinde kullanıcıların sağlık durumuna kapsamlı bir bakış imkânı sağlayacak.

Ai+ NovaWatch Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Ai+ NovaPods, 24 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Cihazın satışları Flipkart üzerinden yapılacak. Bilmeyenler için Flipkart, Hindistan merkezli bir e-ticaret platformu ve Türkiye'de aktif olarak hizmet göstermiyor. Bu, Türkiye'ye ürün gönderiminin de olmadığı anlamına geliyor. Buradan satın alınan ürünler sadece Hindistan sınırları içindeki adreslere gönderiliyor.

Ai+ NovaWatch Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+, NovaWatch serisi ile şu an yalnızca Hindistan pazarını hedefliyor. Ürünlerini yakın zamanda Türkiye'ye getirme gibi bir planı bulunmuyor. Küresel pazara açılmayı düşünme başlarsa -ki büyümek ve daha fazla kazanç elde etmek için bunu yapması şart- ürünlerini Türkiye'de de satılmaya başlanabilir fakat bunun marka açısından ekstra maliyet anlamına geldiğini unutmamak gerekiyor.