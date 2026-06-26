Nubia'nın Aşırı İnce Telefonu Tanıtıldı: 108 MP Kamerası ve 144Hz Ekranı Var!

Nubia kısa bir süre önce inceliğiyle dikkat çeken yeni akıllı telefonunu tanıttı. Nubia Air Pro olarka isimlendirilen bu model orta segment özelliklerine sahip ve fiyat gibi konularda da çok fazla üzmüyor. İşte Nubia Air Pro'nun özellikleri ve fiyatı!

Nubia Air Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.77 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 7100

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 108 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K sertifikası

Kalınlık: 5.99 mm

Ağırlık: 172 gram

Nubia Air Pro Ekran Özellikleri Neler?

Nubia Air Pro'da 6,77 inç boyutlarında 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut. Kullanıcılar cihazın desteklediği yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorlar. AMOLED ekranı ise LCD panellere göre renkleri daha canlı bir şekilde gösterebiliyor.

Nubia Air Pro İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 7100 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga seti 6 nm mimariye sahip. Yani 7 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli ve yüksek performansta çalıştığını söyleyebiliriz. Halihazırda Infinix Note Edge gibi orta segment telefonlarda kullanılan donanım PUBG Mobile’da 50–60 FPS, Mobile Legends’da 90 FPS ve eFootball Mobile’da 50–60 FPS arasında performans sergiliyor. Yani oyunları gayet akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Nubia Air Pro Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın ana kamerası 108 megapiksel çözünürlüğünde. Paylaşılan görsellerde telefonun ikinci bir kamerası daha var gibi görünüyor. Ancak şu an için bunun dekoratif amaçlı mı olduğu yoksa gerçek bir kamera mı olduğuna dair net bir bilgi verilmedi. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Nubia Air Pro Batarya Özellikleri Neler?

Ürün inceliği ön planda tuttuğu için batarya kapasitesi aşırı yüksek değil. Bu kapsamda modelde 45W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilin kullanıldığını söyleyebiliriz. Yine de söz konusu seviyelerin aşırı düşük olmadığını ve kullanıcıları çok fazla üzmeyeceğini belirtelim.

Nubia Air Pro Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia Air Pro markanın web sitesinde tüm özellikleriyle birlikte listelenmesine rağmen fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak güvenilir sektör kaynaklarından Roland Quandt'a göre akıllı telefon Avrupa'da yaklaşık 350 euro (18.570 TL) fiyatla satışa çıkacak. Bununla birlikte ülkemizde şirketin Nubia Z80 Ultra gibi akıllı telefonları satıldığından yeni modelin de Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

Nubia Air Pro Türkiye'ye gelirse 37.700 TL civarında bir fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Nubia Air Pro'nun teknik özelliklerini fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Bununla birlikte inceliği ön planda tutan tasarımı da hoşuma gitti. Bence fiyatı da özelliklerini düşündüğümüzde aşırı pahalı değil. Kısacası bizleri tam anlamıyla bir fiyat performans ürünü bekliyor diyebilirim.