Nubia'nın 7100 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Dimensity İşlemcisi Var

Nubia Neo 5 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Nubia Neo 5 Max'in SDPPI Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Nubia Neo 5 Max, Z2572N model numarası ile birlikte SDPPI sertifikası aldı. Böylece telefon, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Genellikle telefonlar satışa sunulmadan önce çeşitli sertifikalar alıyor. SDPPI da bunlardan biridir. Bu sertifika, serinin bu gizemli modelinin çok yakında global pazarda satışa sunulacağını gösteriyor. SDPPI ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

ZTE aslında bu cihazı da içeren Nubia Neo 5 serisini Barselona'da düzenlenen MWC 2026 etkinliğinde sergilemişti. Şirket, standart Nubia Neo 5 ve Neo 5 GT modellerinin teknik özelliklerini ve fiyatlarını paylaşırken serinin en büyük ekranlı modeli olan Neo 5 Max'e dair pek detay paylaşmamıştı.

Telefonun fiyatı ve hangi ülkelerde satılacağı konusundaki bu belirsizlik, ortaya çıkan yeni sertifika kaydıyla birlikte büyük oranda azaldı. Sertifika belgelerinde telefonun teknik detayları yer almasa da MWC 2026 etkinliğinden ortaya çıkan bazı özellikler mevcut.

Nubia Neo 5 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7,5 inç

7,5 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080p

1080p İşlemci: Dimensity 7080

Dimensity 7080 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.100 mAh

Nubia Neo 5 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Nubia'nin yeni telefonunda Dimensity 7080 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı işlemcinin oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 7050 işlemcisi, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i 30 FPS ile 40 FPS arasında çalıştırıyor.

Söz konusu işlemci ayrıca popüler MOBA oyunu League of Legends: Wild Rift'i ortalama 115 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang, ve online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda bu oyunlar daha yüksek FPS değerleriyle oynanabilecektir.

Dimensity 7050'de 2.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu arada Nubia Neo 5'te Unisoc T9300 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide 2.4 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

Nubia Neo 5 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nubia Neo 5 Max, 7,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon ayrıca 1080p çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nubia Neo 5 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Hz olarak kısaltılan Hertz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medyada kaydırma yaparken ve hatta menülerde gezerken bile bu hissediliyor. Dolayısıyla yenileme hızı genel telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Bu arada çok canlı renklere sahip olan AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Nubia Neo 5 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Neo 5 Max, 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada Neo 5 Pro'da 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Nubia Neo 5 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Nubia Neo 5 Max'in 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefon beyaz, sarı ve saiyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Yüksek yenileme hızı ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Nubia Neo 5 Pro, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Nubia Neo 5 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia Neo 5 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Nubia Neo 5G, Nubia Air, Nubia Z80 Ultra ve Nubia Music dahil olmak üzere Nubia'nın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Neo 5 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Nubia Neo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nubia Neo 5 Pro için 247 dolar (11.471 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nubia Neo 5 Max'in Neo 5 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 255 dolar (11.843 TL) civarında fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Nubia Neo 5 Max'in orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Özellikle büyük ekranda film izlemek ve oyun oynamak oldukça keyifli olacaktır. Ayrıca cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj elde edilmesini sağlayacak.