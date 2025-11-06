144Hz Ekranlı Telefon Global Pazara Geldi! 16 GB RAM'i Var

Nubia'nın ekran altına yerleştirilmiş kameraya sahip Z80 Ultra, kısa bir süre önce tanıtıldı. Telefon, tanıtımından sadece birkaç hafta sonra küresel pazara geldi. Bununla birlikte cihazın global fiyat etiketi de belli oldu. Şık tasarımı ile dikkat çeken telefon için belirlenen fiyat ise oldukça şaşırttı.

Nubia Z80 Ultra Global Fiyatı

Nubia Z80 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 649 dolar (27 bin 334 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu için 799 dolar (33 bin 651 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan versiyonu için 899 dolar (37 bin 863 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Siyah ve beyaz renk seçeneklerinin yanı sıra Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserinden ilham alınarak tasarlanan özel bir tasarım sunuyor. Siyah seçenek tüm RAM ve depolama seçeneklerinde tercih edilebilirken beyaz renk sadece 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonunda yer alıyor. Bu arada özel tasarımlı model, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile 829 dolardan (34 bin 914 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Nubia Z80 Ultra Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

1216 x 2688 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Maksimum Parlaklık: 2.000 nit

2.000 nit Boyutlar: 164,5 x 77,2 x 8,6 mm

164,5 x 77,2 x 8,6 mm Ağırlık: 227 gram

227 gram Biyometrik Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

Ekran altı parmak izi sensörü İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Nebula AIOS 2

Android 16 tabanlı Nebula AIOS 2 RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj Desteği: 90W

90W Arka Kamera Sistemi: 50 MP Ana (f/1.5), 50 MP Ultra Geniş (f/1.8), 64 MP Periskop Telefoto (f/2.48)

50 MP Ana (f/1.5), 50 MP Ultra Geniş (f/1.8), 64 MP Periskop Telefoto (f/2.48) Ön (Ekran Altı) Kamera: 16 MP

Nubia Z80 Ultra, 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük,144Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 164,5 x 77,2 x 8,6 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olan telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Nubia Z70 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Nebula AIOS 2 ile birlikte gelen telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafındaysa 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. 7200 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde f/2.48 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera mevcut. Ayrıca 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera da bulunuyor.