120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Infinix, Note Edge isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla beraber Note Edge'in tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunan Android telefon, hızlı şarj teknolojisi ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Infinix Note Edge Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: MediaTek Dimensity 7100

MediaTek Dimensity 7100 GPU: Mali-G610

Mali-G610 RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

128 GB / 256 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ön Kamera: 13 MP (f/2.2)

13 MP (f/2.2) Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Android 16 tabanlı XOS 16 Boyut: 163,1 x 77,4 x 7,2 mm

163,1 x 77,4 x 7,2 mm Ağırlık: 185 gram

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix Note Edge, AMOLED ekran üzerinde 1208 x 2644 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. 163,1 x 77,4 x 7,2 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7100 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Infinix GT 30 5G+'ta ise Dimensity 7400 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 8 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Akıllı telefon, 6.500 mAh bataraya kapasitesine sahip. Note Edge ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Çift SIM desteğine sahip Infinix Note Edge, IP65 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Infinix Note Edge Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Infinix Note Edge için 200 dolar (8 bin 655 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bütçe dostu Android telefon, siyah, krem rengi, yeşil ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunuyor. Bu modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alıyor.