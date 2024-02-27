Gelmiş Geçmiş En Ucuz Katlanabilir Telefon: Nubia Flip 5G Tanıtıldı!

MCW'ye katılan birçok markadan biri olan Nubia, şu ana kadarki en ucuz katlanabilir telefonu tanıttı. Telefonun tam ismi Nubia Flip 5G olarak geçiyor.

Nubia, MCW'da birçok telefon tanıtmasına rağmen en çok dikkat çekeni katlanabilir telefonları oldu. Bunun sebebi ise telefonun çokça özellik barındırması ve oldukça bütçe dostu olması. Telefonun fiyatı, yaklaşık olarak 599 dolar.

Nubia Flip 5G Özellikleri

Telefon 6,9 inç büyüklüğündeki OLED ekrana sahip. Bu ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme hız özelliğini barındırıyor. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kameraya ve 2 megapiksel çözünürlüklü bir derinlik kamerasına sahip.

Ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Telefon katlanabilir olduğundan kullanıcılar telefonun arka kamerasını, öndeki küçük kısım sayesinde ön kamera olarak da kullanabilecekler.

Ağırlık: 214 G

Çözünürlük: 1188 x 2790 Piksel

İşlemci: Android 13

Dahili Hafıza: 128 GB

RAM: 6 GB

Grafik İşleme Birimi: Adreno 644

Nubia Flip 5G'nin ne zaman satışa sunulacağı henüz duyurulmadı, fakat oldukça yakın zamanda çıkacağı tahmin ediliyor.