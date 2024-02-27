Gelmiş Geçmiş En Ucuz Katlanabilir Telefon: Nubia Flip 5G Tanıtıldı!
Nubia, MWC 2024'te dünyanın en ucuz katlanabilir telefon modelini tanıttı. Nubia Flip 5G dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar!
MCW'ye katılan birçok markadan biri olan Nubia, şu ana kadarki en ucuz katlanabilir telefonu tanıttı. Telefonun tam ismi Nubia Flip 5G olarak geçiyor.
Nubia, MCW'da birçok telefon tanıtmasına rağmen en çok dikkat çekeni katlanabilir telefonları oldu. Bunun sebebi ise telefonun çokça özellik barındırması ve oldukça bütçe dostu olması. Telefonun fiyatı, yaklaşık olarak 599 dolar.
Nubia Flip 5G Özellikleri
Telefon 6,9 inç büyüklüğündeki OLED ekrana sahip. Bu ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme hız özelliğini barındırıyor. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kameraya ve 2 megapiksel çözünürlüklü bir derinlik kamerasına sahip.
Ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Telefon katlanabilir olduğundan kullanıcılar telefonun arka kamerasını, öndeki küçük kısım sayesinde ön kamera olarak da kullanabilecekler.
- Ağırlık: 214 G
- Çözünürlük: 1188 x 2790 Piksel
- İşlemci: Android 13
- Dahili Hafıza: 128 GB
- RAM: 6 GB
- Grafik İşleme Birimi: Adreno 644
Nubia Pad 3D Özellikleri ve Fiyatı
Gözlük gerektirmeden 3 boyutlu görüntü deneyimi sunan ilk tablet Nubia Pad 3D, ünlü Çin markası ZTE tarafından üretiliyor.
Nubia Flip 5G'nin ne zaman satışa sunulacağı henüz duyurulmadı, fakat oldukça yakın zamanda çıkacağı tahmin ediliyor.
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