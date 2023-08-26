Nubia Red Magic 9'un Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Nubia Red Magic 9, Geekbench puanları ile gündeme geldi. Performans testiyle birlikte telefonun bazı özellikleri de ortaya çıktı. Peki, çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni akıllı telefon modeli Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi?

Nubia Red Magic 9'un Geekbench Puanları Belli Oldu

Nubia Red Magic 9 isimli akıllı telefon modelinin Geekbench test sonuçları gün yüzüne çıktı. NX769J model numarasına sahip olan telefon tekli çekirdek testinde 1596 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5977 puan almayı başardı.

Geekbench testi ile beraber söz konusu cihazın hangi işlemciye sahip olacağı da belli oldu. Red Magic 9 gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Geekbench testinde Red Magic 9'un 12 GB RAM'e sahip sürümü yer alıyor. Telefonun birden fazla RAM ve depolama seçeneği ile satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Cihaz ayrıca Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

Yakında Red Magic 9 ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor. Söz konusu akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor.

Nubia Red Magic 9 isimli akıllı telefon modelinin Geekbench testinde sergilediği performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefonun performansı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.