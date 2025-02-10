iPhone SE 4'ün Tasarımı Şaşırttı! Popüler iPhone Modeline Benziyor

Uygun fiyatlı iPhone satın almak isteyen kişiler tarafından uzun süredir merakla beklenen iPhone SE 4 modeline dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son sızıntı, ucuz iPhone'un nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

iPhone SE 4'ün Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yeni iPhone SE modelinin render görüntüleri sızdırıldı. Görsellere baktığımızda telefonun bir çentik ile beraber geleceğini görüyoruz. Uygun fiyatlı iPhone'un ekran tasarımı iPhone 14 modeline benziyor.

Daha önce telefonun tek arka kameraya sahip olacağı iddia edilmişti. Yeni görseller, bu iddiayı doğruluyor. 48 megapiksel çözünürlüğündeki kameranın yağ tarafında LED flaş konumlanacak. Arka yüzeyde ayrıca önceki modellerde olduğu gibi Apple logosu bulunacak.

Yeni telefonun Super Retina XDR OLED ekranı 6,1 inç büyüklüğünde olacak. 2022 yılında satışa sunulan iPhone SE 3 modelinin 4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alacak yeni telefonda 8 GB RAM yer alacak.

iPhone SE 4 Çıkış Tarihi

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre teknoloji devi Apple, iPhone SE 4 modelini bu hafta tanıtabilir. Yeni iPhone için bir lansman düzenlenmeyecek. Bu, iPhone SE 4'ün dışında bir ürün görmeyeceğimiz anlamına geliyor.

Telefonun fiyat etiketinin ise 500 dolar olacağı tahmin ediliyor. 500 dolar şu anda 18 bin TL'ye denk geliyor ancak bu ücretin üzerine akıllı telefonlardan alınan vergiler de eklenecek.