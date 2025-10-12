Bu Telefon Devasa Bataryasıyla Dikkat Çekecek!

Nubia, yeni nesil amiral gemisi telefonları olan Red Magic 11 Pro serisi ve Nubia Z80 Ultra modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ekranın neredeyse tamamını kaplayan çentiksiz tasarımla dikkat çekecek cihazlar, yalnızca görünüşleriyle değil performanslarıyla da dikkat çekecek. Son olarak Nubia Z80 Ultra batarya kapasitesi netleşti.

Nubia Z80 Ultra Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Aktarılan bilgilere göre Nubia Z80 Ultra, 7.200 mAh’lik oldukça büyük bir bataryayla piyasaya sürülecek. Daha önceki sızıntılar ise Red Magic 11 Pro serisinin tam 8.000 mAh kapasite sunacağını ortaya koymuştu. Bu devasa bataryalar sayesinde amiral gemileri, uzun süreli kullanım imkânı sağlayacak gibi görünüyor. Şimdilik paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı.

İddia Edilen Nubia Z80 Ultra Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Nubia Z80 Ultra, 16 GB’a kadar RAM ile gelecek ve Android 16 işletim sistemiyle çalışacak. Cihazda 1,5K çözünürlüklü 144 Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekran bulunacak. Kamera tarafında ise oldukça iddialı bir kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Bu kurulum 50 MP ana, 1/1.55 inçlik 50 MP ultra geniş açı ve OmniVision OV64B periskop telefoto lensten oluşacak. Ön tarafta da 16 MP’lik bir özçekim kamerası yer alması bekleniyor.

Nubia Z80 Ultra’nın 22 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nubia Z80 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.