Nubia'dan Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 16 GB RAM'e Sahip

Nubia Z80 Ultra'nın görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Son derece şık bir tasarıma sahip olacağı görülen yeni telefon, bulunduğu her ortamda dikkatleri doğrudan üzerine çekecek gibi görünüyor. Ekran altı kamera ile gelecek telefon, kullanıcılara ekrandaki içeriklere odaklanma fırsatı sunacak.

Nubia Z80 Ultra'nın Görüntüleri Yayınlandı

Nubia Z80 Ultra'nın ön kamerası ekran altına entegre edilmiş olacak. Herhangi bir çentik ve benzerini içermeyecek. Bu sayede kullanıcılar telefonda okuduğu yazılara daha iyi odaklanma imkânına sahip olacak. Telefon ince bir tasarıma sahip olacak. Telefonun arka tarafı, Nubia Z70 Ultra ile hemen hemen aynı olacak.

Telefon, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Buna ek olarak Nubia Z serisinin ultra modellerinde gördüğümüz Starry Collection sürümü de olacak. Bilmeyenler için bu sürüm, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserinden ilham alınarak tasarlanan bir versiyon. Telefonun arka kısmına sanatsal bir görünüm kazandırıyor.

Nubia Z80 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite 5

Snapdragon 8 Elite 5 RAM: 16 GB

16 GB Batarya: 7100 mAh kapasite

7100 mAh kapasite Hızlı Şarj Desteği: 100W

Desteği: 100W Arka Kamera: 50 Megapiksel ana kamera ve 50 Megapiksel periskop telefoto kamera

Daha önceden ortaya çıkan bilgilere göre Nubia Z80 Ultra, AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapabilmek adına Nubia Z60 Ultra'da 120Hz yenileme hızı ve 1116 x 2480 piksel çözünürlük bulunurken Z70 Ultra'da ise 144Hz yenileme hızı ve 1216 x 2688 piksel çözünürlüğün yer aldığını belirtelim.

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Z70 Ultra'da ise sekiz çekirdekli Snadpragon 8 Elite tercih edilmişti.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön kısmında ekran altına gizlenmiş bir kamera olacak ancak bu kamera hakkında şimdiye kadar bir bilgi paylaşılmadı. Z70 Ultra'nın ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram açıklığına sahip olan bir kamera kullanılmıştı.

Telefon, 16 GB RAM sunacak. 7100 mAh batarya kapasitesi ile gelecek olan telefon, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Z60 Ultra 6000 mAh, Z70 Ultra 6150 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla telefonun önceki modellere göre çok daha yüksek bir kullanım süresi sunacağını söyleyebiliriz.

Nubia Z80 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Nubia'nın telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seren görselinde Z80 Ultra'nın tanıtım tarihine de yer verildi. Buna göre Nubia Z80 Ultra, 22 Ekim'de tanıtılacak. Z70 Ultra Kasım 2024'te tanıtılırken Z60 Ultra'nın tanıtımı ise Aralık 2023'te gerçekleştirilmişti.

Nubia Z80 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nubia Z70 Ultra, 4599 yuan (26 bin 845 TL) başlangıç fiyat etiketi ile sunulmuştu. Yeni telefonun da 4700 yuan (27 bin 434 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Konuya dair resmi açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.