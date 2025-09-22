Yapay Zeka NVIDIA'yı Zirveye Taşıyor: İşte Rakamlar ve Riskler!

NVIDIA denildiğinde son kullanıcının aklına RTX serisi ekran kartları geliyor olsa da şirket yapay zeka çipleri ile adeta para basıyor. Yapay zeka, küresel teknoloji yatırımlarının odak noktası hâline gelerek hem altyapıları hem de şirket stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Yarı iletken endüstrisinde de en önemli büyüme motoru olarak konumlanıyor. Microsoft, Amazon ve Google gibi şirketlerin yıllık sermaye harcamalarının 2027’ye kadar 450 milyar doları aşacağı, bunun da 2023 seviyelerinin üç katından fazla olacağı tahmin ediliyor.

NVIDIA 2028’te 400 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Gelirine Koşuyor!

Başlangıçta büyük dil modelleri ve diğer yapay zeka araçlarının eğitimi için yapılan bu harcamaların, zamanla kurumsal uygulamalara ve devlet destekli girişimlere de yayılması bekleniyor.Bu eğilimler Nvidia için elverişli bir ortam yaratırken, belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.

Yapay zeka hızlandırıcı pazarında yüzde 40’a yakın bileşik yıllık büyüme öngörülüyor. Bu kapsamda NVIDIA’nın yapay zekaya yönelik donanım ve sistem satışları 2028’e kadar 400 milyar dolara yani şirket gelirinin yarısına ulaşacak.

Şirketin en yakın rakipleri arasında özel donanımlarıyla Broadcom ve genel amaçlı sistemleriyle AMD bulunuyor. Dökümhaneler, yazılım tasarım firmaları ve ekipman sağlayıcılar gibi değer zincirinin diğer aktörleri de yapay zeka talebinden faydalanacak konumda.

Morningstar’ın grafiğine göre yapay zeka hızlandırıcı ve ağ ürünleri satışları 2029’a kadar üç kattan fazla artacak olsa da, büyüme oranı 2024’ten sonra keskin biçimde düşmeye başlıyor. Yani mutlak gelirler artmaya devam etse de, artışın hızı belirgin biçimde yavaşlıyor.

Şirket 2028’e kadar satışlarını 400 milyar dolara yaklaştırsa bile uzun vadede aşılması gereken zorluklar kaçınılmaz görünüyor. Yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı, hükümetlerin bölgesel yapay zeka bağımsızlığı arayışları ve olası düzenleyici müdahaleler iş yapma ortamını yeniden şekillendirebilir.

Ayrıca bu ölçekteki pazar liderliği tarihsel olarak siyasi denetimi ve yatırımcıların temkinini beraberinde getirdiği için, NVIDIA’nın geleceğe dönük görünümü üzerinde ek bir risk katmanı oluşturuyor.