NVIDIA'dan Üzen Haber: Bu Ekran Kartları İçin Yolun Sonu Geldi!

Son yıllarda yapay zeka alanında attığı adımlarla teknoloji dünyasında devleşen NVIDIA, ekran kartı satışlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Donanım tarafını bırakmayan şirket, yazılım güncellemelerine de büyük önem veriyor. Gelen son bilgilere göre NVIDIA, bu kapsamda bazı ekran kartı modelleri için güncelleme desteğini resmen sonlandırma kararı aldı.

Güncelleme Desteği Biten NVIDIA Ekran Kartları

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, ekim ayı itibarıyla Maxwell, Pascal ve Volta mimarisine sahip ekran kartları için sürücü desteğini sonlandıracak. Bu kararla birlikte GeForce GTX 700, 900 ve 10 serisi ekran kartları artık yeni güncellemeler almayacak.

Ancak tamamen destek dışı kalmayacak bu modeller, 2028 yılına kadar yalnızca üç ayda bir güvenlik güncellemeleriyle desteklenmeye devam edecek. Fakat yeni oyunlar için optimizasyon çalışmaları yapılmayacak. Bu noktada firmanın en son güncellemeyi bugün yayımladığını belirtelim.

NVIDIA, bu ekran kartları için tam 11 yıl boyunca kesintisiz destek sundu. Şirket bu sürenin sektör standartlarının çok üzerinde olduğunu ifade ederken, kullanıcılar da uzun süreli destek nedeniyle firmaya övgü yağdırdı.

NVIDIA, Neden Böyle Bir Karar Aldı?

Sektör kaynaklarına göre teknoloji devi, kaynaklarını daha güncel ve güçlü kartlara harcamak istiyor. RTX 20, 30 ve 40 serileri artık daha fazla özellik ve optimizasyon gerektiriyor. Bu yüzden eski nesillere olan destek yavaş yavaş sonlandırılıyor.

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