OnePlus'tan 7820 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

OnePlus yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. İsmi henüz belli olmayan telefon, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf Snapdragon işlemcisi bulunacak. Android telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Yeni OnePlus Telefonun TENAA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

OnePlus'ın yeni telefonu, PYR110 model numarası ile birlikte TÜV sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun uluslararası güvenlik, kalite ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte telefonun tasarımı da ortaya çıktı. Paylaşılan görsele göre telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

Yeni OnePlus Telefonun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Batarya: 7.820 mAh

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera

Ön Kamera: 16 MP

Yeni OnePlus Telefonun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. 213 gram ağırlığında ve 8,8 mm kalınlığında olacağı iddia edilen cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük sunacak. Bu arada AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Nord CE 6'da 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Yeni OnePlus Telefonun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 6 Gen 5 yeni bir işlemci olduğundan dolayı henüz bir telefonda kullanılmadı. Fikir vermesi açısından Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 71 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 87 FPS'te çalıştırıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni işlemcide donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Yeni OnePlus Telefonun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada Nord CE 6'da 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

OnePlus'ın Yeni Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni OnePlus telefonun 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Nord CE 6, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

OnePlus'ın Yeni Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

Yeni OnePlus telefonunun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Yeni OnePlus Telefonun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 6 için 312 dolar (14.203 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde yeni telefon 300 dolar (13.656 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 27 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun arklı fiyat ile satıaş sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda telefonun orta segmentte oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihazın ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.