16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Tablet Yolda! 144Hz Ekran ve Dahası

Android tabletler arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. iQOO'nun yeni tableti Pad 6 Pro'nun ekran özellikleri belli oldu. Tablet, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Cihazda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

iQOO Pad 6 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 4K

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1200 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 512 GB'a kadar

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 13.000 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Kalınlık: 6,18 mm

Ağırlık: 663 gram

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni tableti, 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 4K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

144Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada serinin bir önceki modeli iQOO Pad 5 Pro'da 13 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti.

iQOO Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra ve POCO F8 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada Pad 5 Pro'da Dimensity 9400+ mevcut. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

iQOO Pad 6 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Pad 6 Pro'nun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Serinin bir önceki modeli Pad 5 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

iQOO Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Pad 6 Pro, 20 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5 Pro, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Pad 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. iQOO Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Pad 5 Pro için 2.499 yuan (16.686 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 6 Pro, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni tablet, 2.600 yuan (17.360 TL) fiyat ile satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 21 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla tablet farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

iQOO Pad 6 Pro'nun ekran özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Cihazın ayrıca çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada tabletin yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.