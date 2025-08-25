Nvidia Herkesi Şok Etti! Sektörü Terk Ediyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Nvidia, Çin pazarına yönelik geliştirdiği H20 yapay zekâ çiplerinin üretimini durdurdu. Yerel kaynaklar tarafından sağlanan bilgiye göre Nvidia'nın bu kararı arkasında Çin hükümeti var. Pekin, Nvidia'nın bileşen tedarikçilerine H20 çiplerini üretmemesi hususunda uzun süredir baskı yapıyordu. Özellikle ABD merkezli donanımların hassas veriler için risk oluşturabileceği konusunda şirketleri uyarmıştı.

Nvidia Yapay Zekâ Sektörüne Veda Etmek Zorunda Kaldı

Şirketin yerel kaynaklara yaptığı açıklamada, Çin'in gündeme getirdiği güvenlik endişelerini reddettiği dikkatlerden kaçmadı. Nvidia temsilcileri, "Tedarik zincirini piyasa koşullarına uyarlamak olağan bir süreçtir" yorumunu yaparken, diğer her konudaki eleştirileri reddetti.

Aslında bu yaşananların epey ironik olduğunu söylemekte fayda var. Zira sadece bir ay kadar önce Çin pazarında yabancı AI çiplerinin satışına izin verilmişti. Nvidia, yanan yeşil ışıktan geçmeye fırsat bulamadan duvara toslamış oldu.

Çin'deki Yerli Üretim Baskısı Devam Ediyor

Tıpkı ABD Başkanı Donald Trump gibi Çin hükümeti de "yerli üretim" konusunda oldukça hassas ve şirketlere bu konuda baskı yapmaktan çekinmiyor. Hem güvenlik gerekçeleri hem de jeopolitik gerilimler nedeniyle alınan bu karardan sonra ülkenin daha çok yerli yapay zekâ çözümlerine odaklanması ve yabancı üreticilerin bölgedeki hareket alanını daha fazla kısıtlaması bekleniyor.