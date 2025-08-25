A101 Çok Ucuz Elektrikli Araba Satacak! Fiyatı Şaşırttı

A101'de önümüzdeki günlerde uygun fiyatlı Volta EV2 elektrikli araba, APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped, Revolt RS6 125 cc benzinli motosiklet ve Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet satışa sunulacak.

A101'de Satılacak Elektrikli Arabanın Fiyatı

A101'de 28 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Volta EV2 isimli elektrikli araba 289 bin 990 TL'ye satılacak. 159 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli araç 5.300W motor gücüne sahip. 100 Ah (amper-saat) batarya kapasitesine sahip otomobil 8-9 saatte şarj oluyor. Araba 60 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.

Geri dönüş kamerası ve merkezi kilit sistemi özelliklerini içeren araçta LFP batarya bulunuyor. 300 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta CBS destekli disk fren sistemi mevcut. En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan EV2'de ısıtma ve buğu giderme sistemi de bulunuyor. Bu, soğuk havalarda da net görüş sağlıyor.

APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped 49 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 25 km/s azami hıza ulaşabilen araçta 1000W motor gücü bulunuyor. 20 Ah batarya kapasitesine sahip elektrikli moped 7-8 saatte şarj olabiliyor. 215 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araç 141 kilogram ağırlığında.

Revolt RS6 125 cc benzinli motosiklet 45 bin 990 TL fiyata satılacak. 80 km/s azami ulaşabilen motosiklette 5.4 kW güç üretebilen motor bulunuyor. CBS fren sistemine sahip araçta 150 kilogram azami taşıma kapasitesi mevcut.

Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet 26 bin 990 TL fiyat etiketiye satışa sunulacak. 25 km/s azami hıza ulaşabilen araç 220W motor gücüne sahip. 22 Ah batarya kapasitesini içeren elektrikli motorlu bisiklet 52 kilometreye kadar menzil sunuyor. Araç 6-8 saatte şarj olabiliyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.